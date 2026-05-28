La suspensión de la licencia puede acarrear dificultades al intentar obtener nuevamente el trámite.

La licencia de conducir constituye uno de los documentos más trascendentes en Estados Unidos, dado que no solo permite la conducción legal, sino que también se emplea como un instrumento para autenticar la identidad de una persona. Una nueva normativa suspende y revoca las licencias de aquellos que llevan a cabo dicha modificación.

La suspensión de la licencia puede acarrear dificultades al intentar obtener nuevamente el trámite. Es fundamental que cada conductor se familiarice con las normativas que se aplican en su estado correspondiente.

Confirmado: se procederá a la anulación de licencias de conducir para quienes no cumplan este requisito.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia establece un protocolo particular que deben seguir los conductores que alteren su dirección de residencia.

“Si modifica su dirección de residencia o dirección postal a una ubicación fuera de Virginia, el DMV puede anular su licencia de conducir o su tarjeta de identificación con fotografía“, se indica en el sitio web estatal.

Por lo tanto, es crucial que todos los residentes de Virginia comprendan que enfrentarán la suspensión de su licencia si registran como domicilio principal una dirección que se encuentre fuera del estado.

Es oficial | Eliminan las licencias de conducir de todas las personas y no pueden recuperarlas hasta el próximo año: será para quienes no hagan este trámite

¿Quiénes se encuentran exentos de la pérdida de su licencia?

Las autoridades del DMV de Virginia exponen que es posible efectuar excepciones para ciertos grupos de individuos. En esta ocasión, se hace referencia al personal militar en servicio activo y a los residentes de Virginia que laboran fuera del estado.