AME8720. LIMA (PERÚ), 04/06/2026.- La candidata derechista Keiko Fujimori, habla durante el cierre de campaña este jueves, en Lima (Perú). Fujimori que disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú contra el izquierdista Roberto Sánchez, cerró su campaña electoral con una promesa de lograr la "reconciliación nacional" en el país y gobernar únicamente por un mandato de cinco años, sin buscar la reelección inmediata. EFE/ Renato Pajuelo

En esta noticia El pedido de anulación y su rechazo

Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial de Perú. Con el 99,8% del escrutinio procesado, la candidata de derecha obtuvo el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% del izquierdista Roberto Sánchez, una diferencia de 43.386 sufragios que es matemáticamente imposible de revertir: quedan apenas 26.200 votos por contabilizar, repartidos en 131 actas pendientes sobre un total de 92.766 mesas electorales.

El escrutinio, que comenzó tras la segunda vuelta del 7 de junio —el ballotage que define quién gobierna cuando ningún candidato supera el 50% en la primera vuelta—, avanzó durante semanas acta por acta, en un resultado tan ajustado que ninguno de los dos candidatos pudo cantar victoria durante días.

El pedido de anulación y su rechazo

Pese a la diferencia a favor de Fujimori, Sánchez, quien se postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y lidera el partido Juntos por el Perú, solicitó la anulación de los votos emitidos en el exterior.

Su argumento: el Ministerio de Relaciones Exteriores —conducido por el canciller Carlos Pareja, a quien la izquierda considera cercano al fujimorismo— habilitó a los consulados a enviar las actas de forma física hasta Lima en lugar de remitirlas digitalmente, sin garantías suficientes contra posibles manipulaciones.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo”, afirmó Sánchez, quien calificó el traslado de actas como una “transgresión de la normativa electoral” y anticipó que no reconocerá el gobierno de Fujimori . Además, convocó a movilizaciones callejeras para “defender la democracia”.

Roberto Sánchez, candidato de izquierda en Perú (EFE)

Los números justifican su estrategia: si se restan los votos del exterior del cómputo, la relación se invierte y Sánchez pasa al 50,11% con 38.007 votos de ventaja sobre Fujimori.

Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente el recurso este martes a la noche, por dos razones formales: fue presentado fuera de término y sin el pago de las tasas correspondientes.

Con ese rechazo, quedó despejado el camino para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame a Fujimori como presidenta electa .

AME9326. LIMA (PERÚ), 07/06/2026.- La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vota este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el distrito de San Borja en Lima (Perú) EFE/ John Reyes. Fuente: EFE John Reyes

Desde el fujimorismo, Luis Galarreta —candidato a primer vicepresidente por Fuerza Popular— respondió que Sánchez demostró ser “antidemocrático” y pidió celeridad a las autoridades electorales para dar a conocer el resultado definitivo, argumentando que la demora alimenta posiciones como la de su rival.

La organización civil Transparencia, por su parte, rechazó de manera tajante las acusaciones de fraude por carecer de evidencia. La entidad, que monitoreó la segunda vuelta en más de diez ciudades del exterior, señaló que no encontró ninguna situación que comprometiera la integridad del proceso electoral.