El presidente Yamandú Orsi mantuvo una conversación por teléfono con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, ayer viernes. En la oportunidad, la novel mandataria aprovechó para invitar a Orsi a la ceremonia de transmisión de mando, que se realizará el próximo 28 de julio, según informó Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el pasado martes 30 de junio en el que felicitó a Fujimori. “La República Oriental del Uruguay expresa al próximo gobierno peruano su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”, señala el texto.

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Además, al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, Orsi felicitó tanto a Perú como a Colombia por sus recientes procesos electorales.

Fujimori se impuso sobre su rival, Roberto Sánchez, con el 50,13% de los votos válidos frente al 49,87%, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el 100% de actas procesadas.

La diferencia final entre ambos candidatos fue de poco más de 49 mil votos, sobre un padrón en el que se contabilizaron casi 19,7 millones de sufragios válidos.

El balotaje, realizado el domingo 7 de junio, registró el mayor número de votos nulos de los últimos 20 años en una elección similar y mantuvo en vilo al país durante más de dos semanas.

Durante el escrutinio, Fujimori y Sánchez intercambiaron el primer lugar en varias oportunidades, en una contienda que los diferentes medios de comunicación peruanos calificaron como una de las más disputadas desde el retorno a la democracia.