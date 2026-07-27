El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin viajan este lunes a Perú para participar de la ceremonia de asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, prevista para mañana, martes, a las 12.45 del mediodía.

La asistencia de Orsi se concretará semanas después de que el mandatario mantuviera una conversación telefónica con Fujimori para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y expresar la voluntad de Uruguay de fortalecer los vínculos bilaterales.

Durante ese diálogo, realizado el viernes 3 de julio, Orsi destacó la “perseverancia” de la entonces presidenta electa y le transmitió sus deseos de éxito para la gestión que comienza.

Foto generada por IA

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el pasado martes 30 de junio en el que felicitó a Fujimori.

“La República Oriental del Uruguay expresa al próximo gobierno peruano su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”, señala el comunicado.

“Felicitaciones por dos cosas. Primero, por el triunfo; segundo, por tu perseverancia, que es ejemplar”, le dijo el mandatario uruguayo.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien le expresó sus felicitaciones. Ambos expresaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. pic.twitter.com/IiihoAhRMA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 5, 2026

En la conversación, ambos manifestaron su interés en profundizar la relación entre Uruguay y Perú, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial.

“Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú”, afirmó Orsi.