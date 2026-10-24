Brasil define su futuro. Las elecciones llegaron a su último tramo tras meses intensos en los que el presidente Inácio Lula da Silva no logró imponer la ventaja que, en las encuestas, venía sosteniendo en buena parte de su gestión y se enfrentará al hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.

En primera vuelta, el referente del Partido Liberal, un outsider de la política tradicional que se emparenta ideológicamente con el modelo de Javier Milei, venció a Lula, y hasta coqueteó con llevarse los comicios en primera vuelta: fue elegido por el 47,03% contra el 45,16% de sufragios para el oficialismo.

Tres semanas después de los comicios de primera vuelta, hubo un evento que pudo haber torcido el camino para el pueblo brasilero: el debate presidencial . En esa oportunidad, el titular del Partido de los Trabajadores apuntó contra su rival evocando al Presidente.

“Vos continuás diciendo que tu modelo es el modelo de Milei”, le asestó Lula y automáticamente después agregó: “¿Sabés cuánto es la pobreza de la Argentina? ¿Sabés cuánto es el desempleo? ¿Sabés cómo está la economía? ¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”. Sin embargo, Bolsonaro no se echó hacia atrás y prometió “un tijeretazo a la corrupción” del gobierno.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el opositor Flávio Bolsonaro, discuten durante el primer debate presidencial. Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Balotaje en Brasil: ¿quién gana en las encuestas entre Bolsonaro y Lula?

Si bien las consultoras y encuestadoras demostraron (una vez más) ser falibles, hoy en día son el faro de la esperanza para las intenciones del PT de reelegir y, en el caso de Lula, de consolidar un cuarto mandato frente al Palacio del Planalto.

Según la última encuesta de AtlasIntel a la que tuvo acceso El Cronista, la brecha entre ambos candidatos se achicó ostensiblemente. Tal como consigna la consultora, Flávio Bolsonaro tiene una intención de voto del 49,8%, mientras que Lula detenta un 47,6%.

Para Quaest, por su parte, el hijo de Jair Bolsonaro ganaría por único punto porcentual contra el Presidente: 45% contra 44%. Con un margen de error de 2 puntos porcentuales, los dos están técnicamente empatados. Los votos en blanco, nulos o de quienes no piensan ir a votar suman 9%, y los indecisos, 2%.

Frente a la medición del 14 de octubre de 2026, el senador pasó de 46% a 45%, mientras que Lula se mantuvo en 44%. En la pregunta espontánea, cuando no se le muestran los nombres al entrevistado, ambos tienen 40%, y los indecisos saltaron de 7% a 14% en una semana.

Según refleja Quaest, el dato que más se movió fue el rechazo. El de Lula bajó de 53% a 47% en siete días, mientras que el de Flávio Bolsonaro pasó de 54% a 52%, una variación dentro del margen de error.

Una arista que le juega en contra al referente del PT es la de la aprobación: para AtlasIntel, 52,3% desaprueba la gestión de Lula y 46,2% la aprueba, con 1,5% que no sabe. En la evaluación del gobierno, 50,6% lo considera malo o pésimo, 40,7% bueno u óptimo y 8,6% regular. En la serie del informe, la valoración positiva venía del 37% en el relevamiento del 8 de octubre de 2026.

Con estos índices, y ante una apabullante avanzada de la derecha en la región, pareciera ser un hecho que la balanza electoral se inclinará en favor del mayor del clan Bolsonaro, aunque el viejo conocido de la política podría dar batalla hasta último momento.