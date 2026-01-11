En esta noticia Denunciaron la muerte de otro preso político bajo custodia del gobierno venezolano

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana de detención en Nueva York , donde hizo llegar su primer mensaje tras la operación militar que realizó Estados Unidos en territorio caribeño.

Lo comunicó su hijo en un mensaje que fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder venezolano y conocido como ´Nicolasito´, informó lo que habló su padre con sus abogados.

“Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”, expresó durante un encuentro partidario.

Aseguró que Maduro “está bien y fuerte” en Estados Unidos, donde permanece detenido y enfrenta un juicio por varios cargos penales. “No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”, manifestó Maduro Guerra.

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron”, insistió. Finalmente, citó a Hugo Chávez y pidió “mantener la unidad”.

Law enforcement officials move captured Venezuelan President Nicolas Maduro at Downtown Manhattan Heliport, as he heads towards the Daniel Patrick Manhattan United States Courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others in New York City, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Adam Gray TPX IMAGES OF THE DAY Fuente: REUTERS Adam Gray

“La fortaleza del chavismo está en la unidad. Y pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros. Confianza en Delcy (Rodríguez), confianza en Jorge (Rodríguez), confianza en Diosdado (Cabello)”, concluyó.

Las declaraciones se conocen a más de una semana de la intervención militar estadounidense, el pasado 3 de enero, que terminó con la captura y traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar a la Justicia Federal, que lo acusa por cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y delitos vinculados al uso de armas.

Tras el operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que EE.UU. va a gobernar Venezuela hasta que se pueda hacer “una transición segura, adecuada y juiciosa”. Este viernes, descartó de todas formas una segunda ola de ataques a Venezuela luego de la decisión del gobierno venezolano de liberar “grandes cantidades” de presos políticos.

En el mismo comunicado aseguró que Estados Unidos y Venezuela “están trabajando bien en conjunto” en la reconstrucción de una infraestructura de petróleo y gas “mucho más grande, mejor y más moderna”.

En ese marco, afirmó que las grandes petroleras invertirán al menos u$s 100.000 millones, tras reuniones con los principales ejecutivos del sector en la Casa Blanca.

EFE/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

Denunciaron la muerte de otro preso político bajo custodia del gobierno venezolano

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la madrugada de este domingo la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández, un policía de 52 años que se encontraba detenido desde diciembre.

La organización dijo en X que Torres Fernández, quien estaba recluido en un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, falleció el sábado, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un “número importante de personas” .

Según el CLIPP, el funcionario de la Policía de Portuguesa, “adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio”, fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por “compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado”, el chavista Primitivo Cedeño.

De momento, la ONG indicó que “no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia”. “Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”, expresó el CLIPP, que exigió una “investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

“No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas”, agregó la organización. Con Torres Fernández, el CLIPP asegura que 22 personas han fallecido bajo custodia estatal desde 2014.