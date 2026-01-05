La situación política en Venezuela entró en una fase crítica tras la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas, un hecho que provocó una reacción inmediata del alto mando militar.

El ministro de Defensa, el general Vladímir Padrino López, denunció públicamente que la operación fue ejecutada por Estados Unidos y dejó decenas de víctimas fatales, entre ellas miembros del equipo de seguridad presidencial.

Las declaraciones fueron difundidas a través de una cadena nacional de radio y televisión, en un mensaje que marcó un punto de inflexión en la ya tensa relación entre Caracas y Washington.

Denuncia militar y acusaciones directas contra Estados Unidos

Durante su pronunciamiento, Padrino leyó un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en el que se acusa directamente al gobierno estadounidense de haber actuado con extrema violencia.

Según el texto leído por el ministro, Estados Unidos es señalado por “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”.

Aunque no se ofreció una cifra oficial, una versión atribuida a una fuente gubernamental venezolana y citada por The New York Times eleva el número de fallecidos a 80 personas, entre civiles y efectivos de seguridad.

La Fuerza Armada reconoce a Delcy Rodríguez: activan el Poder Ejecutivo

En su declaración televisada, el ministro de Defensa confirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El fallo judicial ordena al Poder Ejecutivo asumir el control del país por un período de 90 días, mientras se analiza la situación institucional generada tras la captura de Maduro.

“El cobarde secuestro” y el respaldo total de la FANB

Flanqueado por el Alto Mando Militar, Padrino condenó duramente la detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, a la que calificó como “el cobarde secuestro”.

Durante su mensaje reiteró que Maduro es “el presidente constitucional del país” y exigió su liberación inmediata: “Exigimos la liberación inmediata de nuestro comandante en jefe”, afirmó, agregando que Maduro es “el genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.

El ministro también expresó el respaldo absoluto de la FANB al decreto de Conmoción Interior, activado tras la operación denunciada.

Llamado a la unión y mensaje a la población civil

En un nuevo llamado a “la perfecta unión cívico-militar-popular-policial”, Padrino exhortó a las fuerzas armadas a mantenerse desplegadas y en alerta ante lo que describió como un escenario de agresión externa.

“Tenemos que integrar a los elementos del poder nacional en esta misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate”, sostuvo.

Al mismo tiempo, pidió a la ciudadanía continuar con sus actividades cotidianas, asegurando que la prioridad de la FANB es preservar la paz y la gobernabilidad en el país.