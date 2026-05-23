El país de América Latina con menor tasa de desempleo que supera incluso a potencias mundiales.

México sorprende con una cifra que muy pocos esperan: tiene una tasa de desempleo del 2,4%, según los datos más recientes de marzo de 2026. Eso lo ubica por encima de economías que suelen aparecer como referencias globales.

Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos registra actualmente un 4,3% de desempleo, casi el doble que México. Canadá, otro gigante del continente, llega al 6,9%.

Por qué México tiene tan bajo desempleo

El mercado laboral mexicano se sostiene sobre varios pilares. La cercanía con Estados Unidos generó en los últimos años una expansión del nearshoring, el proceso por el cual empresas globales instalan operaciones en México para abastecer al mercado norteamericano.

Sectores como manufactura, automotriz, logística y tecnología absorbieron una gran cantidad de trabajadores mexicanos.

Sectores como manufactura, automotriz, logística y tecnología absorbieron una gran cantidad de trabajadores. En este contexto, la demanda de empleo formal creció de forma sostenida.

Sin embargo, vale aclarar que la tasa de desempleo no refleja la calidad del trabajo ni los salarios. México tiene un mercado informal muy extendido, donde millones de personas trabajan sin cobertura social ni derechos laborales plenos.

Cómo se compara México con el resto de América Latina

En el ranking del continente, solo Cuba (1,7%) y Guatemala (1,7%) aparecen por delante de México. Pero ambos casos tienen particularidades que hacen difícil la comparación directa: economías con menor desarrollo estadístico y contextos políticos muy distintos.

Entre los países latinoamericanos con datos más comparables:

Bolivia : 2,5%

Paraguay : 3,6%

Ecuador : 3,7%

Brasil : 6,1%

Colombia : 8,8%

Chile: 8,9%

México no solo lidera entre las economías grandes de la región, sino que se posiciona mejor que la mayoría de los países del G20.

En este sentido, el dato refuerza una tendencia que los analistas del mercado laboral observan desde 2023: la economía mexicana genera empleo con una velocidad que contrasta con su vecindad a potencias con mayor PBI per cápita.

Si bien el desempleo bajo no garantiza bienestar general, el número posiciona a México como un caso atípico en el panorama económico global.