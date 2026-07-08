La conectividad en Sudamérica se verá transformada para siempre por el nuevo ferrocarril de alta velocidad. (Fuente: Representación creada con IA)

Un nuevo tren de alta velocidad llegará a un país de Sudamérica para transformar el sistema de transporte de manera radical. La innovadora construcción contempla la creación de un ferrocarril capaz de alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, permitiendo unir ciudades fundamentales en cuestión de minutos y aliviar el tráfico de las carreteras adyacentes.

Este proyecto representa un avance significativo en términos de innovación.

El flamante tren de alta velocidad de Brasil: cómo será el proyecto innovador que transformará el transporte en Sudamérica

Brasil se ubicará como el primer país en la región en desarrollar un tren de alta velocidad que vincule Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

El trayecto de 510 kilómetros se encuentra a menudo altamente congestionado debido al elevado número de vehículos que transitan. Este ferrocarril permitirá conectar las tres ciudades en solo una hora y media, alcanzando una velocidad máxima de 350 km/h.

Un considerable número de brasileños opta por vuelos nacionales para desplazarse entre las urbes y eludir el tráfico. La inversión proyectada para la ejecución de este plan oscila entre u$s 10.000 millones y u$s 20.000 millones.

La conectividad en Sudamérica se verá transformada para siempre por el nuevo ferrocarril de alta velocidad. (Fuente: Representación creada con IA)

Objetivos del TAV: mejorar el transporte ferroviario en Brasil

El TAV tiene como objetivo fundamental triplicar la capacidad vigente del sistema ferroviario brasileño. La principal limitación radica en que la mayoría de los rieles no superan los 160 kilómetros de longitud. Por tal motivo, el proyecto se centra en:

Incrementar el flujo de pasajeros entre las tres ciudades.

Proveer un medio de transporte rápido, sostenible y seguro.

Modernizar la infraestructura con estándares internacionales.

La conectividad en Sudamérica se verá transformada para siempre por el nuevo ferrocarril de alta velocidad. (Fuente: Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF) / Imagen ilustrativa)

Tren bala de Brasil: inicio de obras en 2028 para un transporte clave

Las obras para el tren bala de Brasil se postergaron e iniciarían 2028, una vez completada su planificación, debido a demoras en el licenciamiento ambiental, y de cumplirse el calendario, la operación comercial podría comenzar en 2032. Se anticipa que esta innovación se convierta en un medio de transporte significativo que aliviará el tráfico en otras vialidades y beneficiará a miles de ciudadanos.

Cambio en el transporte: tren de alta velocidad transforma Sudamérica

El tren de alta velocidad no solo promete cambiar la forma de viajar entre Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, también establecerá un nuevo estándar en el transporte ferroviario en Sudamérica. Se espera que la implementación de esta obra monumental impulse el desarrollo económico de la región, atrayendo inversiones y aumentando la competitividad entre las ciudades conectadas.

Además, el proyecto busca integrar tecnología innovadora en la seguridad y operación del tren, garantizando la protección de los pasajeros. Las autoridades brasileñas confirmaron que la obra facilitará un acceso más eficiente a los servicios, generando un impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se reduce el uso de vehículos en las carreteras.