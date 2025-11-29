El objeto que todos desechan al romperse sin saber que contiene oro de 22 quilates en su interior. (Imagen: Archivo).

Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Un conjunto de científicos provenientes de suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurtich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854.

El oro y el reciclaje: un método que extrae minerales de componentes electrónicos

Otro hallazgo, llegado desde Australia, despertó interés en sectores vinculados respecto al método de reciclaje por cual se obtiene oro en componentes electrónicos. La clave está en un proceso que logra obtener oro de altísima pureza sin depender de químicos peligrosos que suelen dañar al medioambiente.

Los primeros resultados difundidos por los investigadores revelan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel difícil de alcanzar incluso con técnicas tradicionales de refinamiento.

El nuevo enfoque para la recuperación de oro

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Imagen: archivo.

Pero el verdadero avance está en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica

Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza desarrolló un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

¿Cómo impacta en la producción de empleo y la economía?

Este avance no solo abre la puerta a un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también plantea un cambio de paradigma en la minería. Al prescindir del cianuro, el nuevo proceso reduce riesgos ambientales y sanitarios, aportando soluciones alineadas con la economía circular.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos Recuperación efectiva de oro Generación de empleo Impulso a la economía circular

¿Cuáles son los objetos en los que se encuentran partículas de oro?

En muchos hogares se pueden encontrar dispositivos con oro en sus placas y conectores, entre ellos:

Computadores y celulares, especialmente en procesadores y tarjetas madre.

Microondas, en los paneles de control y circuitos.

Cámaras digitales, en conectores de batería y transmisión de datos.

Neveras y televisores, en algunas conexiones internas.

Aire acondicionado.

¿Por qué se utiliza este metal en los componentes internos del celular?

Según informó American Bullion, la mayoría de los teléfonos móviles y sus accesorios contienen pequeñas cantidades de oro en conectores y circuitos. Un celular promedio incluye apenas unos miligramos de este metal, entre 7 y 34 mg, de acuerdo con las estimaciones, pero al multiplicar esa cifra por millones de dispositivos, la suma se vuelve significativa.

Los celulares y sus accesorios tienen pequeñas cantidades de oro en sus componentes internos. Imagen: Archivo.

Las razones por las que el oro se incorpora en la fabricación de teléfonos móviles son varias y responden a su rendimiento único:

Conductividad eléctrica : es un excelente conductor, lo que permite la transmisión rápida y precisa de señales dentro del smartphone.

Resistencia a la corrosión : no se oxida ni pierde brillo, lo que garantiza un funcionamiento confiable de los componentes a lo largo del tiempo.

Uniones internas: se emplea en los finísimos hilos que conectan los chips semiconductores con los circuitos del dispositivo, ya que combina resistencia mecánica y eficiencia eléctrica.

Para abaratar costos, este material suele recubrirse con otros metales como plata, cobre, aluminio, cobalto o litio. La capa de oro que recubre los conectores es extremadamente delgada, apenas unas micras de grosor, pero suficiente para asegurar el rendimiento adecuado del equipo.