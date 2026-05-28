Anuncio oficial | Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina y destinará más de 1000 millones de dólares.

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La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos autoriza la creación de una nueva base naval en América Latina, la cual requerirá una inversión que superará los 1.000 millones de dólares, conforme a lo informado por CNN a partir de documentos oficiales.

Este desarrollo se inserta dentro de un plan de cooperación en defensa y logística marítima, que impactará positivamente en la infraestructura portuaria y en la capacidad operativa del océano Pacífico.

La implementación de este proyecto afirmaría a Perú como un socio fundamental en las iniciativas estratégicas de Washington en la región sudamericana, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y la expansión del comercio marítimo regional.

La nueva base naval de EE.UU: ubicación confirmada

La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. El proyecto, aprobado recientemente, contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país.

El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país.

Gobierno de EE.UU. aprueba construcción de nueva base naval en América Latina por 1.500 millones (foto: archivo). EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Impacto del proyecto en la economía regional

Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense será instalado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura crucial para el comercio regional que actualmente se expande notablemente.

Desde Washington se ha indicado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el propósito principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Adicionalmente, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios que se encuentran en una ubicación clave sobre el Pacífico.

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Cómo avanzará la construcción de la nueva base naval

Se prevé la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, cuya responsabilidad será proporcionar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que facilitará la coordinación directa entre ambas administraciones.