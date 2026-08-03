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Elegir el nombre de un hijo es sin dudas una de las decisiones más importantes para una familia. Sin embargo, no todos los países permiten que los padres registren cualquier nombre.

Concretamente en Nueva Zelanda, el Registro Civil contempla una normativa que impide registrar determinadas palabras, expresiones y títulos que puedan ser considerados inapropiados, por lo que algunos padres deben prestar atención antes de completar el trámite.

¿Cuáles son los nombres que están prohibidos por el Registro Civil de Nueva Zelanda?

Según establece la normativa oficial, el Registro Civil de Nueva Zelanda puede rechazar cualquier nombre que considere ofensivo, excesivamente largo o que pueda generar confusión con un cargo, un rango oficial o un título de nobleza.

Entre los casos que habitualmente no se aceptan se encuentran nombres que:

Sean ofensivos o insultantes.

Incluyan títulos de la realeza o de la nobleza , como King , Queen , Prince , Princess , Duke o Royal .

Correspondan a cargos oficiales o rangos militares.

Contengan símbolos, números o signos que no estén permitidos por la normativa.

Puedan inducir a error sobre el estatus o la identidad de la persona.

Cada solicitud es analizada individualmente por las autoridades antes de aprobar la inscripción del nacimiento.

¿Por qué el Registro Civil puede rechazar el nombre de un bebé?

El objetivo de estas restricciones es proteger el interés superior del menor y evitar que reciba un nombre que pueda exponerlo a burlas, discriminación o problemas administrativos.

Las autoridades también buscan impedir que una persona sea identificada con un nombre que pueda confundirse con un título oficial, un cargo público o una distinción reservada por la ley.

Cuando un nombre no cumple con los requisitos establecidos, el Registro Civil informa a los padres para que propongan una alternativa antes de finalizar la inscripción.

¿Qué ocurre si los padres eligen un nombre prohibido?

Si el nombre presentado incumple la normativa, el Registro Civil puede rechazar la solicitud de inscripción.

En ese caso, los padres deberán:

Elegir un nuevo nombre que cumpla con los requisitos legales.

Presentar nuevamente la solicitud de registro.

Esperar la aprobación de las autoridades antes de emitir el certificado de nacimiento.

Hasta que el trámite sea aceptado, el nombre rechazado no podrá figurar en la documentación oficial del menor.