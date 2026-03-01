La ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenó una de las mayores disrupciones recientes en la aviación internacional. En pocas horas, gran parte del espacio aéreo de Medio Oriente quedó cerrado o restringido, aeropuertos clave suspendieron operaciones y cientos de miles de pasajeros quedaron varados o fueron desviados a otros destinos. La magnitud del impacto se explica por el papel estratégico que cumple la región en la conectividad global. Los grandes hubs del Golfo Pérsico —como Dubái o Doha— funcionan como puntos de enlace entre Europa, Asia, África y Oceanía. Cuando esos nodos se paralizan, el efecto se propaga rápidamente por toda la red aérea internacional. Según estimaciones de la industria citadas por medios internacionales, más de 1.800 vuelos fueron cancelados y decenas de miles de pasajeros quedaron afectados en las primeras 24 horas de la crisis. La reacción inicial de los gobiernos de la región fue cerrar o restringir el espacio aéreo por motivos de seguridad. Las decisiones se formalizaron mediante NOTAM (avisos aeronáuticos) emitidos por las autoridades de aviación civil de cada país. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), las zonas afectadas por restricciones operativas incluyeron el espacio aéreo de: Estas advertencias se aplican a todas las altitudes y obligan a las aerolíneas a evitar la región en sus planes de vuelo. El cierre de estas rutas es particularmente relevante porque varios de esos corredores aéreos constituyen uno de los principales ejes de tránsito entre Europa y Asia, utilizados diariamente por cientos de vuelos intercontinentales. Entre las infraestructuras más impactadas se encuentran los grandes hubs del Golfo. Las autoridades aeroportuarias confirmaron la suspensión temporal de operaciones en varios de ellos: El operador Dubai Airports anunció que los vuelos quedaron suspendidos “hasta nuevo aviso” tras el cierre del espacio aéreo regional. La paralización de estas terminales tuvo un impacto inmediato porque concentran gran parte del tráfico intercontinental. Solo las aerolíneas del Golfo —como Emirates, Etihad y Qatar Airways— transportan habitualmente decenas de miles de pasajeros diarios en tránsito internacional. Con amplias zonas del espacio aéreo bloqueadas, las aerolíneas comenzaron a rediseñar sus rutas en tiempo real. Los sistemas de seguimiento de vuelos muestran que los aviones fueron desviados principalmente por dos corredores alternativos: Este cambio implica vuelos más largos, mayor consumo de combustible y mayor presión sobre los controladores de tráfico aéreo de los países que permanecen abiertos. También genera congestión en aeropuertos alternativos como: Las suspensiones de operaciones se extendieron rápidamente a compañías de todo el mundo. Entre las aerolíneas que cancelaron o suspendieron rutas hacia la región se encuentran: En muchos casos, las compañías emitieron exenciones comerciales para permitir cambios de pasaje sin penalidades, una práctica habitual ante eventos extraordinarios que afectan la seguridad aérea. La interrupción del tráfico aéreo en el Golfo tiene consecuencias globales porque la región funciona como uno de los principales puentes entre continentes. Tras la guerra en Ucrania y el cierre del espacio aéreo ruso para muchas aerolíneas occidentales, las rutas que cruzan Medio Oriente se volvieron aún más importantes para conectar Europa con Asia. Cuando esos corredores se cierran, los vuelos: Analistas del sector advierten que, si el conflicto se prolonga, los precios de los pasajes podrían aumentar debido a estos mayores costos operativos.