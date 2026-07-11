Cambian los vuelos para siempre: multarán a pasajeros conflictivos y crearán listas negras para expulsarlos de todas las aerolíneas de este país

El sector aeronáutico enfrenta una transformación radical debido al aumento de comportamientos agresivos en la aviación civil internacional. Viajar en avión dejará de ser igual tras las drásticas medidas regulatorias que pretenden implementar en Países Bajos para garantizar la seguridad a bordo.

Esta problemática creciente ha obligado a replantear los protocolos de convivencia vigentes, impulsando una normativa sin precedentes para sancionar severamente las conductas disruptivas. El objetivo central de esta reforma integral es frenar de inmediato la hostilidad en los trayectos comerciales, protegiendo tanto a los trabajadores de las tripulaciones como al resto de los viajeros en los aeropuertos.

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¿Cuándo entra en vigencia esta medida para multar pasajeros conflictivos y crear listas negras?

El Gobierno de Países Bajos ha tomado la iniciativa ante una situación que califica como “inaceptable”. Según datos de la agencia EFE, el ministro neerlandés de Infraestructura, Vincent Karremans, presentó una detallada hoja de ruta al Parlamento para los próximos dos años para blindar la seguridad aérea.

Este plan abarca múltiples frentes, entre los cuales destaca una revisión profunda de la política actual sobre el consumo de alcohol en aeropuertos y aviones, señalado como el principal detonante de los altercados.

Asimismo, se reforzará la formación del personal en sofisticadas técnicas de desescalada de conflictos y se mejorará la información pública sobre normas de comportamiento. Para agilizar las denuncias por faltas graves en vuelos en Europa, se implementarán nuevos procedimientos digitales impulsados en conjunto por la Gendarmería y la Fiscalía.

Cambian los vuelos para siempre: multarán a pasajeros conflictivos y crearán listas negras para expulsarlos de todas las aerolíneas de este país United States Air Force

Las estadísticas preocupantes acerca de conflictos en vuelos

La urgencia de estas medidas responde a un incremento dramático del vandalismo aéreo. En territorio neerlandés se registran de dos a tres incidentes diarios. Las estadísticas detallan que, entre 2022 y 2024, los pasajeros conflictivos aumentaron un 52 % en KLM y un preocupante 168 % en Transavia .

En paralelo, los procedimientos penales vinculados crecieron alrededor de un 110 %. Las conductas delictivas incluyen desde el reiterado incumplimiento de instrucciones hasta agresiones físicas. Para combatir esto y potenciar el efecto disuasorio, el Ejecutivo estudiará la viabilidad legal de que las compañías apliquen severas sanciones a pasajeros imponiendo fuertes multas en aviones por la vía civil, sumadas a las responsabilidades penales correspondientes.

Listas negras europeas y el desafío de la protección de datos

Una de las iniciativas más contundentes consiste en expandir de forma coordinada una auténtica lista negra de aerolíneas que incluya a viajeros sancionados con prohibiciones temporales de volar por incidentes graves. Aunque KLM y Transavia ya comparten esta información interna por pertenecer al mismo grupo empresarial, el Gobierno de Países Bajos pretende extender este veto coordinado a todas las aerolíneas europeas.

Para materializarlo, se trabajará estrechamente con la Comisión Europea, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y diversos Estados miembros. La meta es diseñar un mecanismo robusto que garantice el intercambio de datos respetando escrupulosamente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los derechos de los pasajeros, solicitando confirmación formal por escrito de que la normativa europea no impide estas listas de expulsión.