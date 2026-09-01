El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia reafirmó sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, los cuales incluyen visitas a domicilio para constatar la existencia y circunstancias de quienes reciben beneficios estatales. Este procedimiento forma parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos .

La normativa se incorpora a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales que son administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y por entidades pensionales del Estado, en un contexto que busca ampliar el sistema de protección social.

Esta medida surge como un esfuerzo del Estado para fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos, garantizando que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos legales.

En los últimos años, se han identificado fallas en bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no satisfacen los criterios vigentes, lo que ha generado desconfianza en amplios sectores de la ciudadanía y una creciente presión por un control más riguroso.

¿Cómo se lleva a cabo el operativo casa por casa?

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

El plan del Gobierno de Colombia contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Confirmado y Oficial | Las autoridades recorrerán casa por casa para constatar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación en Colombia. Anna Bizon

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de verificación?

El operativo comprende, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

y otros regímenes especiales. Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

. Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los beneficios sociales en Colombia?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas que han fallecido o que no cumplen los requisitos— las entidades pertinentes procederán a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esta acción busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto donde hay una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué mecanismos utiliza el Gobierno de Colombia para prevenir fallos administrativos?

El Gobierno se encuentra comprometido en la modernización e integración de bases de datos públicas, además del operativo de campo. Esta tarea incluye las mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que abarca la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Las herramientas mencionadas contribuyen significativamente a la reducción de errores administrativos, lo cual puede conducir a pagos indebidos de forma no intencional. Esta estrategia aspira también a fortalecer los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.

Capacitación para verificación: transparencia y confianza ciudadana

El Gobierno también planea capacitar a los funcionarios encargados de las visitas a domicilio, asegurando que sigan protocolos de respeto y confidencialidad en el proceso de verificación.

Adicionalmente, se establecerán canales de comunicación para que los beneficiarios puedan reportar irregularidades o solicitar aclaraciones sobre su situación, promoviendo así una participación activa de la ciudadanía.