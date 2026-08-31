El Banco de Previsión Social (BPS) detalló el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, subsidios y asignaciones familiares correspondiente a setiembre de 2026.

Los pagos que se realizan mediante depósitos en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico comenzarán el próximo miércoles 2 de setiembre. Aquellos que reciben sus prestaciones a través de redes de cobranza y empresas contratistas podrán hacerlo desde el jueves 3.

En Montevideo quienes cobran jubilaciones, pensiones a la vejez y otras pasividades en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo entre el miércoles 2 y el lunes 21 de setiembre, de acuerdo con el número de cédula de cada beneficiario.

Las personas que reciben estas prestaciones mediante depósito bancario o a través de instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) tendrán el dinero disponible el miércoles 2 de setiembre.

Aquellos que cobran a través de empresas contratistas, como Abitab, Red Pagos, Anda, Polakoff e Interdatos, podrán hacerlo desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

Jubilados y pensionistas del interior

Para los jubilados y pensionistas que viven en el interior del país, el pago se realizará entre el jueves 3 y el martes 8 de setiembre. El día correspondiente a cada persona deberá consultarse en la agencia donde habitualmente se realiza el cobro.

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Los depósitos en bancos se realizarán el miércoles 2, mientras que los pagos mediante empresas contratistas estarán disponibles entre el jueves 3 y el lunes 21 de setiembre.

Subsidios y asignaciones familiares

En Montevideo quienes cobran subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad y asignaciones familiares en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo desde el miércoles 2 hasta el lunes 21 de setiembre.

En las empresas contratistas, entre ellas Abitab, Red Pagos y Anda, el período de pago irá desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

En tanto, quienes reciben el dinero mediante bancos, Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam) o instituciones emisoras de dinero electrónico cobrarán el miércoles 2 de setiembre.

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En el interior, los subsidios abonados mediante bancos o Iedes estarán disponibles el miércoles 2 de setiembre.

La misma fecha corresponde a las asignaciones familiares cobradas mediante la Tarjeta Afam, bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

Los beneficiarios que utilizan empresas contratistas como Abitab, Red Pagos y Anda podrán cobrar desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

Los beneficiarios de las prestaciones pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS “Consultar fecha y lugar de cobro”.