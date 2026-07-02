Con la entrada en vigor de la Ley 2578, Colombia pasa a tener 19 días festivos oficiales en su calendario nacional. (Fuente: Freepik)

Colombia sumó un nuevo festivo nacional a partir de 2026 con la entrada en vigor de la Ley 2578, que incorporó al calendario la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La medida permitirá que el país tenga un nuevo puente festivo durante julio y eleva a 19 el número de días de descanso reconocidos por la legislación.

De acuerdo con la información oficial de la Ley 2578, la nueva fecha busca reconocer la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá, uno de los principales lugares de peregrinación del país.

Con la entrada en vigor de la Ley 2578, Colombia pasa a tener 19 días festivos oficiales en su calendario nacional. (Fuente: Montaje EC)

¿Cuándo será el primer feriado con la nueva ley?

Aunque la celebración religiosa se realiza cada 9 de julio, el descanso no siempre coincidirá con esa fecha.

Gracias a la aplicación de la Ley Emiliani, los festivos trasladables pasan al lunes siguiente cuando corresponde. Como el 9 de julio de 2026 caerá jueves, el descanso obligatorio se trasladará al lunes 13 de julio, que será el primer feriado nacional creado por esta legislación.

Quiénes podrán disfrutar del nuevo día de descanso

El nuevo festivo tendrá las mismas condiciones que cualquier otra fecha de descanso obligatorio contemplada por la legislación colombiana.

La medida beneficiará tanto a trabajadores del sector público como del privado. Además, entidades estatales, instituciones educativas y numerosas empresas deberán adaptar sus actividades al nuevo calendario oficial. También se espera un mayor movimiento en sectores como el turismo, el transporte, la hotelería y el comercio por tratarse de un puente festivo en temporada de vacaciones.

Cuánto deben pagar si una persona trabaja ese día

Quienes deban cumplir funciones durante el lunes 13 de julio tendrán derecho a recibir el recargo establecido para el trabajo en días festivos.

Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por laborar domingos y festivos aumentó al 90 % sobre el valor de la hora ordinaria, porcentaje que estará vigente hasta junio de 2027. La medida beneficia a los trabajadores que presten sus servicios durante jornadas de descanso obligatorio, de acuerdo con el cronograma previsto por la Ley 2466 de 2025.

Los festivos que restan en el calendario de 2026

Tras la incorporación del nuevo feriado de julio, el calendario nacional continuará con otras fechas de descanso durante el segundo semestre del año.

Entre los festivos que aún quedan en 2026 figuran: