Confirmado | Trasladan el feriado de julio al viernes 24: todos los trabajadores tendrán un fin de semana extra largo y tres días de descanso seguidos en Perú.

En esta noticia Quiénes descansan y quiénes no

El viernes 24 de julio es feriado regional compensable en Tumbes, al norte de Perú . La fecha conmemora la Batalla de Zarumilla, el enfrentamiento que en 1941 marcó la victoria peruana sobre las fuerzas ecuatorianas en la disputa territorial de la zona amazónica.

El feriado no es una medida nueva. Rige desde 2024 por la Ordenanza Regional 007-2024/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, aprobada por el Consejo Regional de Tumbes y publicada en el Diario Oficial El Peruano. Se repite cada 24 de julio.

Quiénes descansan y quiénes no

El beneficio alcanza principalmente a los trabajadores del sector público de la región Tumbes. Las horas no trabajadas se compensan dentro de los diez días hábiles posteriores, según lo defina cada jefe de área.

Gemini.

El sector privado no está obligado a sumarse . Cada empresa puede decidirlo mediante un acuerdo interno con su personal, algo habitual en fechas conmemorativas regionales de este tipo.

En este contexto, conviene aclarar que el feriado no tiene alcance nacional. Solo aplica en Tumbes y no modifica el calendario laboral del resto del país.

Por qué se conmemora esta fecha

La Batalla de Zarumilla se libró entre el 23 y el 31 de julio de 1941

Fue el episodio central del conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador

Durante el combate se destacó el capitán FAP José Abelardo Quiñones, quien se inmoló en una misión aérea

El resultado del enfrentamiento definió buena parte de la actual frontera norte peruana

Cómo queda el fin de semana en Tumbes

Al coincidir con otras fechas no laborables de la región, algunos trabajadores públicos de Tumbes encadenan varios días de descanso seguidos. Sin embargo, esto depende de cada entidad y de cómo organice la compensación de horas.

En conclusión, se trata de una fecha con fuerte peso simbólico para la identidad tumbesina, aunque acotada a esa región y sin impacto directo en el resto de Perú.