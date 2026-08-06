Confirmado | Perú, Bolivia y Paraguay impedirán el ingreso de argentinos que presenten así su DNI en los controles fronterizos. (Imagen ilustrativa)

Miles de argentinos cruzan cada año las fronteras hacia Perú, Bolivia y Paraguay por turismo, trabajo o visitas familiares.

Sin embargo, existe una condición clave que muchos desconocen: no todos los documentos de identidad son válidos para salir del país y realizar el ingreso migratorio.

La Dirección Nacional de Migraciones recordó cuáles son los documentos aceptados para viajar dentro de los países del Mercosur y cuáles pueden generar el rechazo en un control fronterizo.

En este contexto, quienes pretendan viajar utilizando únicamente el DNI digital desde la aplicación Mi Argentina, una constancia de trámite o documentos confeccionados manualmente podrían enfrentar inconvenientes e incluso la imposibilidad de ingresar al país de destino.

Qué DNI no sirve para ingresar a Perú, Bolivia y Paraguay

Según la normativa migratoria vigente, para ingresar a los países del Mercosur y asociados es obligatorio presentar documentación física válida y en buen estado .

Los documentos que no son aceptados para cruzar las fronteras internacionales son:

DNI digital exhibido desde el celular mediante la app Mi Argentina .

Constancia de DNI en trámite .

Documentos de confección manual , es decir, los antiguos DNI escritos a mano.

Documentos deteriorados que impidan verificar correctamente la identidad del titular.

Las autoridades migratorias aclaran que el DNI digital tiene validez dentro de la Argentina para múltiples trámites, pero no reemplaza al documento físico en los pasos fronterizos internacionales.

Por ese motivo, los viajeros deben asegurarse de llevar la credencial física vigente antes de iniciar el viaje.

Qué documentos sí aceptan los controles migratorios

Para viajar a Paraguay, Bolivia y otros países del Mercosur, los argentinos pueden presentar:

DNI tarjeta vigente .

Pasaporte argentino vigente.

DNI libreta celeste acompañado por la tarjeta identificatoria, cuando corresponda.

Asimismo, los menores de edad deben cumplir requisitos adicionales de autorización cuando viajan sin ambos padres o representantes legales.

Para viajar a otros países del Mercosur, los argentinos pueden presentar el DNI actualizado y en buen estado.

Antes de viajar, Migraciones recomienda verificar que la documentación no esté vencida, deteriorada o denunciada como extraviada. También aconseja consultar los requisitos específicos del país de destino, ya que pueden existir exigencias sanitarias o migratorias complementarias.

Si bien muchos viajeros creen que mostrar el documento desde el celular es suficiente, las autoridades remarcan que para los controles internacionales continúa siendo obligatoria la presentación del documento físico habilitado.

En conclusión, quienes planeen viajar a Perú, Bolivia o Paraguay deben revisar con anticipación qué documento llevar, porque presentar únicamente el DNI digital, una constancia de trámite o un DNI confeccionado manualmente puede derivar en la negativa de ingreso al país.