La sentencia 2965/2026 del Supremo que facilitó la entrada de los migrantes a España y cambió las devoluciones de migrantes

La Sentencia 2965/2026 del Tribunal Supremo ha marcado un punto de inflexión histórico en las políticas fronterizas de España y en la gestión del rechazo en frontera. Esta resolución jurídica, que reformuló el marco legal de las devoluciones de migrantes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, redefinió los límites de las actuaciones policiales en el ámbito marítimo.

El histórico fallo judicial ha generado un intenso debate político, institucional y social, situándose como la clave normativa indispensable para comprender los recientes y complejos acontecimientos migratorios registrados en la frontera sur de la Unión Europea.

La sentencia 2965/2026 del Supremo que facilitó la entrada de los migrantes a España y cambió las devoluciones de migrantes EFE

¿De qué trata la sentencia 2965/2026 del Tribunal Supremo?

La resolución dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal interpretó el alcance de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Tribunal Supremo dictaminó que la figura del “rechazo en frontera” (conocida popularmente como “devolución en caliente”) únicamente puede aplicarse cuando las personas intentan rebasar elementos físicos de contención material, como ocurre con las vallas fronterizas terrestres.

El tribunal aclaró que los dispositivos tecnológicos como radares, cámaras térmicas o drones cumplen una función estricta de vigilancia y alerta, pero no representan una barrera de contención física. Por lo tanto, quienes ingresan bordando la costa o a nado quedan excluidos de esta vía expedita y deben ser procesados mediante expedientes administrativos ordinarios que garanticen la asistencia letrada y la opción de solicitar asilo.

¿Cómo afectó el fallo a la entrada masiva de marroquíes en Ceuta?

La interpretación legal eliminó la posibilidad de efectuar rechazos inmediatos en el mar, lo que alteró significativamente el escenario operativo en la frontera sur. Tal como informó EL PAÍS, la ciudad autónoma de Ceuta experimentó un flujo migratorio sin precedentes a través de la vía marítima:

Magnitud del acceso : el Ministerio del Interior cifró en 50.000 las personas que entraron de manera irregular bordeando a nado los espigones, mientras que el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, situó la estimación en hasta 60.000 personas.

Balance humanitario : los servicios de rescate y la Guardia Civil recuperaron al menos 43 cadáveres en la costa ceutí como consecuencia de los peligrosos intentos de entrada.

Retornos voluntarios: interior destacó que cerca de 25.000 personas emprendieron el camino de regreso voluntario a Marruecos tras pasar las primeras horas en la ciudad.

Las medidas que aplicó el gobierno español en medio de la crisis migratoria de Ceuta

Ante la dimensión de los hechos, el Ejecutivo central desplegó una serie de actuaciones de emergencia e institucionales. De acuerdo con lo publicado por EFE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Ceuta y calificó lo sucedido como una “violación de la integridad territorial de España”, achacando la responsabilidad a las mafias dedicadas al tráfico de personas.

La sentencia 2965/2026 del Supremo que facilitó la entrada de los migrantes a España y cambió las devoluciones de migrantes EFE

Entre las medidas adoptadas destacan el apoyo de 3000 efectivos de las Fuerzas Armadas puesto a disposición por el Ministerio de Defensa y la orden de instalar una barrera flotante mediante boyas en los espigones fronterizos. Esta última acción busca dotar al espacio marítimo de un “elemento de contención físico” que permita encajar jurídicamente las actuaciones bajo los supuestos señalados por la propia sentencia del Supremo.

¿Se reformará la Ley de Extranjería para cambiar las devoluciones?

El impacto del fallo judicial motivó iniciativas parlamentarias dirigidas a modificar la legislación vigente. En ese sentido, el Partido Popular presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reescribir la Disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.

La propuesta busca suprimir la exigencia de que existan “elementos de contención” materiales y extender explícitamente el régimen especial de rechazo en frontera a los accesos irregulares que se produzcan tanto por vía terrestre como por vía marítima en Ceuta y Melilla.