El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales y, en la mayoría de los casos, debe encontrarse vigente para poder abordar un vuelo y superar los controles migratorios del país de destino.

Por este motivo, quienes posterguen la renovación del documento o intenten viajar con un pasaporte vencido o que no cumpla con la vigencia exigida podrían ver rechazado su ingreso.

México, Perú y República Dominicana mantienen requisitos específicos que los viajeros deben cumplir antes de emprender el viaje.

¿Por qué México, Perú y República Dominicana prohíben el ingreso a quienes posterguen la renovación del pasaporte?

El pasaporte acredita la identidad y nacionalidad de una persona durante un viaje internacional. Si el documento está vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso e incluso la aerolínea puede impedir el embarque antes de la salida.

En el caso de México y Perú, los viajeros deben presentar un pasaporte válido y con seis meses de vigencia , con al menos una página disponible para los sellos migratorios correspondientes.

En República Dominicana, la regla general también requiere un pasaporte válido y vigente durante el tiempo de estadía. Aunque existen flexibilizaciones temporales para determinadas nacionalidades, los viajeros deben verificar previamente si les resultan aplicables antes de organizar el viaje.

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales Shutterstock

Errores que pueden impedir el ingreso al país

Además de viajar con el pasaporte vencido, existen otras situaciones que pueden generar inconvenientes durante el viaje:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Es recomendable consultar los requisitos oficiales del país de destino y corroborar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones exigidas para evitar demoras, rechazos de embarque o la inadmisión en el control migratorio.