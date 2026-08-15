En Argentina, el sistema de scoring de la licencia nacional de conducir establece un mecanismo para sancionar a quienes acumulan infracciones de tránsito.

Cada conductor comienza con 20 puntos, que se descuentan de manera escalonada cuando se cometen faltas , y llegar al puntaje mínimo puede generar una consecuencia que va mucho más allá de una multa.

La normativa establece diferentes períodos de inhabilitación para conducir según la cantidad de veces que una persona pierde todos sus puntos. Quienes reiteren las infracciones de tránsito y vuelvan a quedarse sin scoring estarán cada vez más tiempo sin poder manejar.

¿Cuánto tiempo queda inhabilitado para conducir un conductor que llega a 0 puntos?

La normativa vigente de Argentina indica que la pérdida total del scoring implica una inhabilitación para conducir cuyo plazo aumenta cada vez que el conductor vuelve a quedarse sin puntos. La primera vez son 60 días , pero la sanción se extiende considerablemente cuando existe reincidencia.

Imagen ilustrativa Archivo

El esquema establecido es el siguiente:

Primera pérdida total de puntos: 60 días de inhabilitación.

Segunda pérdida total: 120 días sin poder conducir.

Tercera pérdida total: 180 días de inhabilitación.

Cuarta pérdida total y siguientes: el plazo se duplica sucesivamente.

En el caso de las licencias de conducir profesionales, los períodos de inhabilitación se reducen a la mitad. Adicionalmente, quienes pierdan todos sus puntos deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

Una vez cumplido el período correspondiente de inhabilitación, el conductor vuelve a contar con 20 puntos en su licencia.

Cómo se descuentan los puntos de la licencia de conducir

Los puntos se descuentan al conductor que figura en el acta de infracción. Cuando éstas se generan automáticamente, la reducción se aplica al titular del vehículo , aunque existen excepciones si se demuestra que el rodado fue robado o que no estaba bajo su custodia.

Una licencia puede quedar inhabilitada por reducción de puntos.

Cuando se cometen varias infracciones, se pueden descontar hasta 15 puntos como máximo, salvo que la suma de las faltas dé un resultado inferior. En ese caso, se descuenta el puntaje correspondiente a esa suma.

Cómo recuperar los puntos del scoring y no tener problemas con la licencia de conducir

La pérdida parcial de puntos no implica necesariamente la inhabilitación para conducir. Mientras el conductor conserve puntos en su scoring, puede acceder a distintos mecanismos previstos para recuperarlos.

En estos casos, el conductor puede recuperar todos los puntos si cumple dos años sin recibir sanciones de tránsito. Asimismo, también puede hacerlo mediante cursos de seguridad vial aprobados, con un máximo de 4 puntos recuperables por curso.

Estos cursos pueden realizarse para recuperar puntos cada dos años. En el caso de las licencias profesionales, la normativa permite realizarlos una vez por año.

Cómo consultar cuántos puntos tiene una licencia de conducir

Los conductores en Argentina pueden consultar el estado de su scoring y verificar cuántos puntos tienen disponibles a través de la plataforma oficial Mi Scoring.

La consulta permite conocer la situación del conductor y tener presente si riesgo de llegar a la pérdida total de puntos, que es la instancia que activa los períodos de inhabilitación para manejar establecidos por la normativa.