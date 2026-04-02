Más de 40 países exigieron “la reapertura inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz”, en una reunión virtual organizada por el Reino Unido en el que funcionarios de todos los continentes debatieron posibles medidas para aumentar la presión sobre Irán. Según un comunicado, representantes de más de 40 países, así como de organizaciones internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Unión Europea, asistieron a la reunión convocada por la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, reportaron agencias internacionales. “Estamos decididos a que se adopten todas las medidas diplomáticas, económicas y coordinadas posibles para lograr la reapertura del estrecho”, declaró Cooper a los periodistas tras la reunión. “Los ataques temerarios de Irán están perjudicando al transporte marítimo internacional y pretenden secuestrar la economía mundial. Esto está afectando a los precios de la gasolina y a los tipos de interés hipotecarios aquí en el Reino Unido, pero también al combustible para aviones en todo el mundo, a los fertilizantes que se envían a África y al gas que se destina a Asia”, afirmó Cooper. El comunicado describe al estrecho de Ormuz como “uno de los corredores marítimos más críticos del mundo” y “una ruta principal para las exportaciones mundiales de energía”, y afirmó que su interrupción “tiene consecuencias inmediatas y de gran alcance para el suministro mundial, los precios y la estabilidad económica”. La cumbre debatió varias áreas de “posible acción colectiva y coordinada”, incluyendo el aumento de la presión diplomática y la imposición de medidas económicas y políticas, como sanciones, a Irán, y la colaboración para ayudar a liberar a los buques y marineros atrapados en el Estrecho. Tras participar en la reunión virtual, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, afirmó que la situación en el estrecho de Ormuz requiere una desescalada, subrayando que las medidas militares por sí solas no son suficientes y que se necesitan soluciones marítimas prácticas para abordar la crisis. Según la OMI, alrededor de 20.000 marineros se encuentran actualmente varados en el Golfo Pérsico. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares a gran escala contra Irán, la OMI ha informado de 21 ataques contra buques mercantes. Estos incidentes han provocado la muerte de 10 marineros y varios más han resultado gravemente heridos.