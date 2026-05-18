Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, posteó: “ Según Edgar Allan Poe, el mejor escondite es el que está a simple vista ”.

Lo acompañó con el emoji del guiño y el video oficial que difundió la automotriz del rombo que, finalmente, develó -si es que aplica el término- el nombre de la pick-up de media tonelada que empezará a producir a fin de año en la Argentina, tras una inversión de 350 millones de u$s 350 millones.

Se llamará “ Niagara ”. Es decir, el nombre de su versión conceptual y con el que se la menciona desde que se gestó el proyecto, hace más de cinco años. Ninguna sorpresa. O, en toda caso, sí: una. Durante largo tiempo, la automotriz francesa había sostenido que su nombre sería distinto al de su concept.

“ Renault ha revelado el nombre de su futura pick-up, un vehículo espacioso y cómodo, de diseño robusto y tecnología de avanzada: Niagara ”, informó la empresa, a través de un comunicado.

“ Este vehículo forma parte del plan estratégico de FuturREady, continuando una ofensiva de productos que incluye el lanzamiento de 14 nuevos modelos fuera de Europa hasta 2030 ″, agregó.

Renault aseguró que América latina es una “ región estratégica ” para el grupo galo. “ Con el lanzamiento de esta nueva pick-up, Renault intensifica su oferta de productos, basándose en los recientes lanzamientos de Renault Boreal, Renault Koleos y Renault Kardian ”, amplió.

En el mismo comunicado, Renault recordó que Niagara se producirá en su centro industrial de Santa Isabel, Córdoba. Confirmó que se presentará el 10 de septiembre y estará disponible en los mercados de América latina a fines de 2026.

“ Esta nueva pick-up consolida nuestra gama Renault en los países de América latina. Versátil, espaciosa y cómoda, con un diseño sólido, esta pick-up viene a satisfacer las necesidades de nuestros clientes finales y profesionales ”, declaró Jean Ptacek, vicepresidente de la unidad de negocios de Vehículos Comerciales Livianos de la marca Renault.

Por su parte, Sylvia dos Santos, head de Naming Strategy de la División Global de Marketing de Renault, explicó por qué la elección del nombre.

“ El nombre Niagara es de origen nativo americano. Se refiere al poderoso sonido del agua y a la inmensidad de la tierra. Sugiere la grandeza, el poder y la robustez de los elementos, al tiempo que nos invita a explorar la grandeza de la naturaleza. Transmite la promesa de un vehículo diseñado tanto para el uso diario como para viajes fuera de casa ”, señaló.

Aunque ya en 2022 el entonces Secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, “anticipó” de forma involuntaria la inversión de u$s 350 millones de Renault para la producción de una nueva pick-up en Córdoba, el grupo francés recién lo anunció oficialmente en septiembre de 2024, superadas las zozobras de un 2023 electoral que, por la falta de insumos debido al cepo para el pago de proveedores al exterior, llevó a terminar el año con parada de planta y suspensiones de personal.

El objetivo de Sibilla es llevar a Santa Isabel a trabajar completa, en dos turnos, a un régimen de 100.000 vehículos por año, de los cuales el 50% sea para exportación. Espera llegar a ese número en 2028, primer año completo del nuevo producto.

El lanzamiento de Niagara será un hito para la planta. Desde que Sibilla llegó a la conducción de la filial, en 2020, trabajó convencido de que la sustentabilidad de Santa Isabel estaría dada por su especialización en vehículos comerciales. En tal sentido, además de Niagara, continuará produciendo Kangoo, el utilitario que sigue produciendo en estos días.

La decisión de su aliada global Nissan de dejar de producir la pick-up Frontier en la Argentina arrastró también al modelo análogo de Renault, Alaskan. Ambos se discontinuaron a fines del año pasado.

También en diciembre, Santa Isabel finalizó el montaje de los modelos de automóviles Logan, Sandero y Stepway. Los hacía desde 2014, cuando el cepo forzó a localizar productos que Brasil dejaba para poder equilibrar su balanza comercial, ante el racionamiento de divisas que aplicó el Gobierno de ese momento.