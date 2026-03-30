Donald Trump afirmó que quiere “quedarse con el petróleo de Irán” y que podría tomar el control del centro de exportación de la isla de Kharg, mientras Estados Unidos envía miles de tropas a Medio Oriente. El presidente estadounidense señaló al FT en una entrevista el domingo que su “preferencia sería quedarse con el petróleo”, comparando el posible movimiento con Venezuela, donde Estados Unidos pretende controlar la industria petrolera “indefinidamente” tras la captura del líder Nicolás Maduro en enero. Los comentarios de Trump llegan en un contexto en el que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido a Medio Oriente en una crisis y ha impulsado el precio del petróleo a subir más de un 50% en un mes. El crudo Brent superó los u$s 116 por barril el lunes por la mañana en Asia, cerca de su nivel más alto desde el inicio del conflicto. Trump dijo: “Para ser honesto contigo, lo que más me gusta es quedarnos con el petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: ‘¿por qué haces eso?’. Pero son personas estúpidas”. Un movimiento de este tipo implicaría tomar la isla de Kharg, por donde se exporta la mayor parte del petróleo iraní. Trump ha reforzado la presencia militar estadounidense en la región, con el Pentágono ordenando el despliegue de 10.000 tropas entrenadas para tomar y mantener territorio. Unos 3.500 soldados llegaron el viernes, incluidos alrededor de 2.200 marines. Otros 2.200 marines están en camino, mientras que miles de efectivos de la 82ª División Aerotransportada también fueron enviados a la zona. Sin embargo, un ataque al centro de exportación implicaría riesgos, ya que aumentaría la posibilidad de más bajas estadounidenses y extendería el costo y la duración de la guerra. “Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, dijo Trump al FT. “También significaría que tendríamos que quedarnos allí [en la isla de Kharg] por un tiempo”. Consultado sobre el estado de la defensa iraní en la isla, respondió: “No creo que tengan defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”. El conflicto se amplió en los últimos días, con un ataque a una base aérea en Arabia Saudita el viernes que dejó 12 soldados estadounidenses heridos y dañó un avión de vigilancia E-3 Sentry de u$s 270 millones. Los rebeldes hutíes en Yemen también lanzaron un misil balístico contra Israel, lo que amenaza con abrir una nueva fase de escalada que, según analistas, podría agravar la crisis energética global. Sin embargo, pese a sus amenazas de apoderarse de la producción petrolera iraní, Trump subrayó que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán a través de emisarios pakistaníes avanzan de forma positiva. El mandatario fijó como fecha límite el 6 de abril para que Irán acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra o enfrente ataques estadounidenses contra su sector energético. Al ser consultado sobre la posibilidad de un alto el fuego en los próximos días que permita reabrir el estrecho de Ormuz —por donde normalmente circula una quinta parte del petróleo mundial—, Trump evitó dar detalles específicos. “Nos quedan unos 3.000 objetivos —hemos bombardeado 13.000— y faltan un par de miles más”, dijo. “Se podría llegar a un acuerdo bastante rápido”. La semana pasada, aseguró que Irán permitió el paso de 10 petroleros con bandera de Pakistán por el estrecho de Ormuz como un “regalo” para la Casa Blanca. Según indicó, el número ahora se duplicó a 20, algo que no pudo ser verificado de inmediato. “Nos dieron 10”, dijo. “Ahora están dando 20 y esos 20 ya empezaron a pasar, van justo por el medio del estrecho”. Trump añadió que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y una de las principales figuras del liderazgo en tiempos de guerra, autorizó el paso adicional de buques. “Él fue quien me autorizó los barcos”, dijo Trump. “Recuerden que dije que me estaban dando un regalo. Y todos decían: ‘¿Cuál es el regalo? Tonterías’. Cuando escucharon eso se quedaron callados y las negociaciones van muy bien”. Trump también sostuvo que en Irán ya hubo un “cambio de régimen” tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí y de otros altos funcionarios al inicio de la guerra y en ataques posteriores. “Las personas con las que estamos tratando son un grupo totalmente distinto… son muy profesionales”, afirmó. Además, reiteró su afirmación de que Mojtaba Jameneí, hijo del líder supremo y actual figura clave del poder en Irán, podría estar muerto o gravemente herido. “El hijo está muerto o en muy mal estado”, dijo. “No hemos tenido noticias suyas en absoluto. Ha desaparecido”. Irán, por su parte, insiste en que el jefe de Estado está a salvo y en buen estado, luego de que su ausencia de la vida pública alimentara especulaciones sobre posibles heridas graves.