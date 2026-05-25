Senadores, representantes y dirigentes políticos cuestionaron al mandatario por una presunta participación indebida en política.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a quedar en el centro de la controversia luego de publicar varios mensajes en su cuenta de X relacionados con el cierre de campaña presidencial de Iván Cepeda en Barranquilla. Las reacciones no tardaron en llegar y desde distintos sectores políticos acusaron al jefe de Estado de intervenir de manera abierta en la campaña electoral de cara a las presidenciales de 2026.

Todo comenzó cuando el mandatario compartió imágenes de la multitud que acompañó al candidato del Pacto Histórico en la capital del Atlántico. En uno de sus mensajes escribió: “Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, acompañado de una fotografía del evento político que reunió a miles de simpatizantes.

La publicación rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate nacional sobre los límites de la participación política de los presidentes en ejercicio en Colombia.

¿Por qué Gustavo Petro recibió críticas por apoyar a Iván Cepeda?

Las críticas surgieron porque varios sectores consideran que el presidente cruzó una línea al pronunciarse públicamente sobre un candidato presidencial mientras ocupa la Casa de Nariño. Para dirigentes de oposición y algunos sectores independientes, el mensaje fue interpretado como un respaldo político directo a la campaña de Iván Cepeda.

El senador Jota Pe Hernández lanzó una de las respuestas más fuertes contra Petro. El congresista aseguró que el mandatario estaría actuando por fuera de la ley y recordó los cuestionamientos que el petrismo hizo en campañas anteriores sobre la neutralidad presidencial.

Petro desató tormenta política por mensaje sobre Iván Cepeda y opositores lo acusaron de “violar la ley”. EFE / Carlos Ortega

También reaccionó el senador Andrés Forero, quien afirmó que el presidente “viola la ley sin pudor alguno”, mientras que la representante Jennifer Pedraza calificó la situación como una participación política abierta que, según dijo, “no se le puede permitir a ningún presidente”.

¿Qué dijo Petro sobre Iván Cepeda y el cierre de campaña en Barranquilla?

Además de destacar la asistencia masiva al evento político, Petro publicó frases que fueron interpretadas por sus críticos como mensajes dirigidos contra sectores de oposición. Una de las expresiones que más llamó la atención fue: “El gato/tigre seguirá cazando ratones”.

Horas después, el presidente también compartió un video relacionado con Carlos Gaviria Díaz, exdirigente del Polo Democrático, hablando sobre los llamados “presidentes filósofos” en Colombia.

Ese mensaje generó nuevas reacciones. La representante Katherine Miranda cuestionó que Petro utilizara la imagen de Gaviria y aseguró que el exsenador fue crítico del hoy presidente durante varios años dentro del Polo Democrático.

¿Qué dijeron los opositores y dirigentes políticos contra Gustavo Petro?

La controversia escaló rápidamente y varios líderes políticos aprovecharon para pedir investigaciones y sanciones contra el mandatario.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, le exigió a Petro respetar la democracia y afirmó que un presidente no puede usar su investidura para favorecer campañas políticas.

Por su parte, Bruce Mac Master aseguró que la participación política del mandatario “ha sobrepasado todos los límites imaginables”, incluso los legales. El dirigente gremial también afirmó que Colombia debería buscar mecanismos internacionales para vigilar el actuar presidencial durante el proceso electoral.

El periodista y creador de contenido Daniel Samper Ospina también se sumó a las críticas y cuestionó el tono de las publicaciones realizadas por el jefe de Estado.

¿Está prohibido que un presidente participe en política en Colombia?

La discusión volvió a poner sobre la mesa el debate jurídico sobre la participación política de los funcionarios públicos en Colombia. La Constitución y diferentes normas establecen límites para que quienes ejercen cargos públicos no utilicen su posición para influir en campañas electorales.

Sin embargo, expertos han señalado en distintos momentos que existe una zona gris frente al uso de redes sociales personales de los mandatarios, especialmente cuando mezclan mensajes de gobierno con opiniones políticas.