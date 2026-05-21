El Gobierno de Nicaragua avanza con un megaplan para renovar el sistema de transporte público a través de un acuerdo con China que contempla la incorporación de 600 autobuses de última generación. El proyecto ya comenzó a ejecutarse y promete transformar por completo la movilidad urbana y regional del país centroamericano.

La iniciativa busca reemplazar parte de la flota envejecida que actualmente circula en distintas ciudades nicaragüenses y ampliar la cobertura del servicio en zonas donde el transporte presenta problemas de frecuencia y conectividad.

Ya llegaron las primeras unidades

El proceso de modernización comenzó con el arribo de un primer lote de 180 colectivos fabricados por la compañía china Yutong, una de las empresas más importantes del mundo en el sector del transporte de pasajeros.

Las nuevas unidades fueron recibidas oficialmente por autoridades locales y forman parte de una entrega escalonada que continuará durante el resto del año.

Según detallaron desde el Gobierno nicaragüense, los vehículos incorporan:

Mayor capacidad.

Sistemas de seguridad modernos.

Mejor eficiencia operativa.

Y mayor confort para los pasajeros.

Cómo cambiará el transporte en Nicaragua

El proyecto contempla distribuir las nuevas unidades en diferentes municipios y corredores estratégicos del país, tanto en áreas urbanas como en regiones con menor conectividad.

China abastecerá a un país latino para mejorar su transporte público Fuente: Shutterstock Shutterstock

La intención oficial es:

Mejorar la frecuencia.

Reducir fallas mecánicas.

Ampliar recorridos.

Y modernizar un sistema históricamente afectado por unidades antiguas.

Además, el plan busca disminuir tiempos de viaje y mejorar las condiciones de traslado para millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

Qué tecnología tendrán los nuevos autobuses

Los colectivos fabricados por Yutong están diseñados para operar en distintos tipos de rutas y condiciones climáticas exigentes.

Entre sus principales características aparecen:

Sistemas de mayor eficiencia energética.

Estructuras reforzadas.

Tecnología de seguridad.

Y configuraciones adaptadas para uso intensivo urbano y regional.

La compañía china ya tiene presencia en distintos mercados internacionales y en los últimos años expandió fuertemente su participación en América Latina.

El acuerdo que fortalece la relación entre China y Nicaragua

La llegada de los nuevos autobuses también forma parte del fortalecimiento de los vínculos entre China y Nicaragua, una relación que creció especialmente en proyectos de infraestructura, transporte y tecnología.

Para el Gobierno nicaragüense, el recambio de la flota representa uno de los procesos de modernización del transporte público más importantes de los últimos años y podría convertir al país en uno de los sistemas más renovados de la región.