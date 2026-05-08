El gobierno español confirmó un plan renovación para la línea de trenes más utilizada del país: la C-5 de Madrid. El servicio, conocido por su alta demanda ya aglomeración, será innovado con 35 nuevas unidades de dos pisos. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Transporte con el objetivo de poner fin al caos actual y mejorar este servicio ferroviario clave para miles de usuarios. La línea C-5 es la más transitada de Cercanías Madrid con alrededor de 72 millones de pasajeros al año, representando el 29% de todos los viajes del sistema. Su demanda aumentó 10% entre 2022 y 2024, pero los trenes actuales cuentan con menos de 150 metros y un sistema de andenes y señalización obsoleto. De esta manera, el plan de modernización de 1.350 millones de euros contempla la incorporación de vagones producidos por Stadler en Valencia. Los nuevos trenes de la Serie 453 tendrán una longitud total de 191,16 metros y serán de un piso a los extremos con un segundo nivel en el centro. Su diseño está pensado para trayectos largos. Los asientos de la planta superior son más cómodos, mientras que los inferiores facilitan los ingresos y egresos a los vagones. Cada uno ofrece una capacidad para 1.884 personas, de las cuales 524 irán sentadas y 1.360 paradas. Además, se incluye zonas especiales para personas con movilidad reducida al tener espacios para sillas de ruedas. Contarán con WiFi, enchufes USB para la carga de dispositivos móviles. La entrada en servicio de los nuevos trenes de dos pisos está prevista para abril de 2030. Los mismos serán de conducción automática y su implementación dependerá de las mejoras en la infraestructura. Se deberá ampliar los andenes para que tengan una longitud de entre 40 y 50 metros. En la misma línea, se cambiará el sistema de señalización actual (el LZB) por el estándar europeo ERTMS de nivel 2. La base de mantenimiento será construida en Móstoles junto con una nueva estación. Con el objetivo de minimizar el impacto en los usuarios el cronograma incluye dos cortes de servicio durante los veranos 2027 y 2028. Se habilitarán buses gratuitos para sustituir el corte. Las pruebas del nuevo sistema de señalización comenzarán en abril 2029 para que los vagones empiecen sus operaciones en abril 2030. Con la renovación, el Gobierno busca aumentar en 60% la capacidad y elevar el número de viajeros de 72 millones a 100 millones.