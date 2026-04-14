El Banco Central volvió este martes a comprar dólares, en su 66 jornada consecutiva con intervención positiva en el mercado de cambios. Se alzó con u$s 185 millones y ya acumula compras por u$s 5718 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 45.873 millones, aumentando u$s 463 millones con respecto al lunes. En lo que va de abril, acumula compras por u$s 1336 millones, cerca de superar el récord que logró en febrero, cuando adquirió u$s 1554 millones. De esta forma, la entidad está aprovechando “el trimestre dorado” del agro, cuando aumentan las liquidaciones de divisas por la cosecha gruesa. La mayor oferta de dólares en el mercado generó una apreciación del peso, con el tipo de cambio mayorista y el oficial operando entre $ 1364 y $ 1385. Desde PPI creen “que este nivel de tipo de cambio real históricamente bajo podría sostenerse en el corto plazo". “La sostenida dinámica de compras del BCRA contribuyó a anclar la demanda de pesos (conteniendo, como resultado, la dolarización), configurando un círculo virtuoso”, agregaron.