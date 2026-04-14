La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.26 en la sesión de cierre de mercados del martes, 14 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.28% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.52%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.97%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, también se registraron algunos aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en un par de ocasiones, indicando que el dólar no experimentó cambios drásticos en esos momentos. en general, la tendencia predominante fue a la baja. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.35%, es menor que la volatilidad anual del 8.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia estable del Dólar sugiere que los inversores están confiando en su fortaleza, lo que podría influir en decisiones económicas futuras. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.