Rusia avanza en la construcción de un sistema financiero paralelo al dólar con una red de pagos llamada A7, creada para procesar transacciones internacionales en rublos y eludir el sistema bancario occidental. La plataforma ya opera en Nigeria y Zimbabwe y busca establecerse en Togo, según confirmaron sus fundadores y documentos analizados por el Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), con sede en Londres. A7 fue fundada en 2024 por el oligarca moldavo prófugo Ilan Șor y el banco ruso del sector de defensa Promsvyazbank (PSB), ambos bajo sanciones occidentales. Según sus propios materiales promocionales, la red procesa hasta el 19% de las transacciones de comercio exterior de Rusia, aunque esa cifra no puede verificarse de forma independiente. A7 fue diseñada para operar fuera del sistema SWIFT —del que Moscú fue excluido tras invadir Ucrania en 2022— y blindada frente a las sanciones de Estados Unidos y Europa. El canciller ruso Serguéi Lavrov la describió como la “primera plataforma financiera internacional” de Rusia durante una conferencia en El Cairo en diciembre de 2025, e invitó a todos los socios africanos del país a unirse. El sistema emplea tres mecanismos principales para mantener el flujo del rublo sin depender de la banca occidental: Nigeria y Zimbabwe son los únicos países con presencia confirmada. En Zimbabwe, el sistema es especialmente relevante porque el país importa una parte significativa de sus fertilizantes desde Rusia. Más allá de esos dos mercados, la expansión continúa: una oferta de empleo en un sitio ruso de reclutamiento busca personal para construir operaciones en Togo “desde cero” y funcionarios de PSB realizaron una visita discreta a Madagascar en enero de 2026, según un manifiesto de pasajeros filtrado. Investigadores del CIR advierten que A7 podría estar integrándose en la estrategia más amplia del Kremlin en África, donde Rusia ha ganado terreno político y militar tras una serie de golpes de Estado en el Sahel. Lavrov confirmó que entre enero y septiembre de 2025 el 84% del comercio ruso con países africanos se realizó en rublos y señaló que diversificar los mecanismos de pago en monedas nacionales es una prioridad del gobierno.