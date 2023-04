Caso Madeleine McCann: revelaron cuál es la nueva obsesión de Julia Wendell que preocupa a sus seres queridos

Julia Faustyna Wendell, la mujer que aseguró ser Madeleine McCann, realizó una "última declaración" después de descubrir, a través de una prueba de ADN, que no era la niña desaparecida en 2007.

"Nunca dije ser Madeleine. Siempre dije que dudaba que pudiera ser ella", aclaró a través de redes sociales. Además, arremetió contra la investigadora privada y médium psiquíatra, Fia Johansson.: "Ella trato de amenazarme, pero no tengo miedo".

"Cuando la conocí, pensé que quería ayudarme. Ahora sé que solo quería más popularidad y nuevos seguidores", sentenció.

Caso Madeleine McCann: ¿cuál es la nueva obsesión de Julia Wendell?

Después de que se confirmará que no es Madeleine McCann, Julia reapareció en redes sociales y publicó un descargo contra su mano derecha, Fia Johansson.

En la publicación afirmó que la investigadora se negó a devolverle los resultados de sus exámenes médicos. "Fia, dame mis registros médicos de vuelta, todos mis documentos como, por ejemplo, mi sentencia judicial", reclamó.

"Todos los documentos que me obligaste a firmar no son legales porque te advertí que no entendía el idioma de la ley inglesa y te dije que quería hablar con un abogado polaco. Me obligaste, sabías que quería volver a casa y trataste de asustarme", escribió.

Luego continuó: "Aléjate de mí ahora. Dijiste muchas mentiras, muchas cosas malas sobre mí. Confié en ti, pensé que querías ayudarme. Cometí un error y realmente lamento haber hablado contigo", continuó.

"No dejaré que intentes destruirme a mí y a otras personas potencialmente sensibles tan emocionales como yo. No ha terminado. Tengo una voz y usaré esta voz para ayudarme a mí misma y a los demás", concluyó en su descargo.

