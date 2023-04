Caso Madeleine McCann: las aberrantes fotos que busca la Policía en el celular de Julia Wendell por las que podría ir presa

Julia Wendell, quien decía ser Madeleine McCann, fue acusada por su representante la Dra. Fia Johansson por tener fotos explícitas de niños menores de edad en su celular. La Policía abrió una investigación y la joven polaca podría atravesar una severa causa judicial.



Luego de conocerse la prueba de ADN, se determinó que la chica de 21 años no era realmente la niña desaparecida en 2007, en Portugal . Sin embargo, ella insistió en la búsqueda de su identidad y los efectivos de seguridad decidieron confiscar su celular para continuar con la pesquisa.

En este marco, la historia tomó un giro inesperado: la ex asesora e investigadora privada de Wendell denunció que en el teléfono de la joven polaca había imágenes explícitas de niños. Además, denuncio que Julia así alentaba a jóvenes menores a unirse a plataformas sexuales .

"La policía se está tomando esto muy en serio y me ha asegurado que se llevará a cabo una investigación completa", expresó la médium, en diálogo con The Sun. Vale recordar que, días antes, la chica que conmocionó el mundo despidió a su abogada por no "creer en sus palabras" y por no entregarle los documentos de las pruebas de ADN. Esto, la hizo desconfiar del resultado del test.

Caso Madeleine McCann: ¿qué dijo Julia Wendell sobre la acusación de pedofilia?



Luego de que se iniciará una investigación, la joven rompió el silencio y desmintió los hechos de los que se la acusa: "No tenía fotos explícitas de menores en mi teléfono. No soy una pedófila y nunca intenté animar a ningún adolescente a hacer nada".

En esta línea, denunció: "No soy una pedófila, soy una víctima de un pedófilo". Julia Wendell sostuvo que de encontrarse ese material, no fue ella quien lo colocó allí y emitió sus dudas acerca de la implicancia de la psíquica.

Además, sostuvo que si la acusación fuera cierta "nunca iría sola a una estación de policía o hablaría de lo que está hablando en público con todo el mundo". "Limpiaré mi nombre porque no soy un monstruo", sentenció.

¿Cómo sigue la investigación policial a Julia Wendell?



Según especificó The Sun, desde la Oficina del Sherrif del Condado de Orange (Estados Unidos) confirmaron que la investigación está abierta, debido a las acusaciones presentadas por la Dra. Johannson.

Sin embargo, especificaron que todavía no toma carácter criminal y que no brindarán más datos al respecto, hasta finalizar el peritaje.