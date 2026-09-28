En esta noticia Alud en Nepal. Las imágenes del desastre

Un nuevo alud golpeó Nepal durante el fin de semana y provocó una emergencia en una zona montañosa del país. El desastre afectó el campamento base del Himlung Himal, donde trabajadores y guías preparaban el terreno para la temporada de ascensos.

El fenómeno ocurrió en medio de fuertes lluvias y nevadas que complicaron las condiciones en distintas regiones montañosas. La avalancha arrasó parte del campamento y dejó cuatro personas muertas y otras 12 desaparecidas, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en la zona.

Alud en Nepal. Las imágenes del desastre

La fuerza del alud quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales. En uno de ellos se observa cómo una vivienda es golpeada por el agua, el barro y las rocas, hasta quedar parcialmente destruida por la corriente que atraviesa la zona.

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रिपोर्टों के मुताबिक, 3 दिनों में 24 लोगों की मौत और 14 लोग लापता हैं। बागलुंग के गलकोट में पानी के तेज बहाव में सरकारी इमारत बह गई। कालीगंडकी नदी उफान पर है, जबकि मनांग में हिमस्खलन से 2 पर्वतारोहियों की मौत की… pic.twitter.com/5WiDo7OizI — Indian Observer (@ag_Journalist) September 28, 2026

Otra de las imágenes muestra una segunda construcción afectada por el desastre. El registro permite observar los daños provocados por el desplazamiento de tierra y agua, mientras el terreno alrededor de las viviendas queda completamente cubierto de barro y escombros.

A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe



It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

La situación fue todavía más impactante en la zona del Himlung Himal, donde una enorme parte de la ladera se desprendió y avanzó montaña abajo. El alud alcanzó el campamento base del pico, de 7126 metros de altura, donde había personal preparando una expedición.

⭕ A massive section of a mountainside in #Nepal suddenly slid into a river valley, taking along power lines.



The landslide occurred following heavy rains on Sep 28 and landslides were reported across several districts including Baglung, Myagdi, and Manang that killed at least… pic.twitter.com/TWKhE6xiNf — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) September 28, 2026

El campamento estaba siendo acondicionado para recibir a un grupo de turistas de Emiratos Árabes Unidos previsto para el 1 de octubre. Los trabajadores instalaban tiendas y colocaban cuerdas cuando un torrente de nieve y rocas descendió por la ladera. Los rescatistas recuperaron cuatro cuerpos y mantienen la búsqueda de los desaparecidos.

Las tareas de rescate se desarrollan bajo condiciones meteorológicas adversas y terreno inestable. Un equipo especializado llegó en helicóptero al campamento para buscar a las personas que siguen desaparecidas, mientras las autoridades evalúan las condiciones para continuar las operaciones.