El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población mexicana y extranjera que se encuentre en el país durante el partido inaugural del Mundial de la FIFA, ya que se esperan fuertes lluvias que podrían impactar en distintas zonas del país.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima advirtió por un temporal que afectará a distintos estados del territorio azteca durante la inauguración de la Copa del Mundo y las próximas 48 horas. Conoce más detalles al respecto.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 11 de junio en México?

A partir del jueves 11 de junio, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se desplazarán desde el golfo de México hasta el occidente de la República Mexicana, las cuales interactuarán con canales de baja presión en el interior del país, divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

El pronóstico de precipitación total acumulada válido hasta el 13 de junio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

La combinación de estos fenómenos provocará lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro e Hidalgo.

Se pronostica que los remanentes del ciclón tropical Cristina se desplacen sobre Chiapas y Tabasco, ingresando al golfo de México durante el día sábado, estas condiciones reforzarán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península.

Al mismo tiempo, prevalecerán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

¿A qué hora será el primer partido del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Las puertas del recinto se abrirán a las 9:00 para facilitar el ingreso anticipado de los espectadores y permitir una llegada ordenada antes del inicio de las actividades programadas.

El acto de apertura comenzará a las 11:30 y se extenderá hasta las 12:05. Una vez finalizado el espectáculo, los equipos realizarán los movimientos precompetitivos y la entrada en calor previa al partido inaugural del torneo, que será a las 13:00 h.

¿Cuáles serán los estados afectados por lluvias durante las próximas 48 horas?

Durante el período del pronóstico, los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Jueves 11 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste, norte, este y sur), Tabasco (sureste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (este y sureste) y Quintana Roo (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Jalisco (centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (sureste), Sinaloa (noreste), Tamaulipas (sur), Nayarit (sur), Colima, Guerrero (norte y centro), Michoacán (oeste y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México (sur), Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

El pronóstico que rige para el jueves 11 de junio en la República Mexicana. (Foto: SMN) SMN

Viernes 12 de junio