Las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a gran parte del país este 10 de junio debido a la presencia simultánea de zonas de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso constante de humedad desde el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

La combinación de estos fenómenos favorecerá lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles inundaciones repentinas en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que algunas zonas podrían registrar acumulados extraordinarios de lluvia en pocas horas, aumentando el riesgo de desbordamiento de ríos y arroyos, encharcamientos severos, deslaves y afectaciones en vialidades.

Las zonas del país que enfrentan mayor riesgo de inundaciones y lluvias torrenciales este 10 de junio

Las previsiones meteorológicas señalan que las condiciones más adversas se concentrarán en el centro y sur del territorio nacional. La Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Puebla podrían experimentar precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Las lluvias más fuertes podrían provocar inundaciones urbanas, anegamientos en avenidas principales y afectaciones en colonias ubicadas en zonas bajas o cercanas a cauces naturales. También existe riesgo de crecidas repentinas en ríos y arroyos.

Clima México 10 de junio | El SMN advierte por lluvias torrenciales, posibles desbordamientos de ríos, deslaves y severas afectaciones urbanas en diversas regiones del país. Shutterstock

Qué fenómeno está provocando el temporal que amenaza con convertirse en uno de los más intensos del año

El episodio de lluvias se origina por la interacción de varios sistemas atmosféricos en simultaneo. Entre ellos destacan dos áreas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Mexicano, una vaguada en niveles altos y una importante entrada de humedad desde distintos cuerpos de agua.

Esta combinación genera una atmósfera altamente inestable, favoreciendo la formación de nubes de gran desarrollo vertical capaces de producir tormentas severas, descargas eléctricas frecuentes y precipitaciones de gran intensidad en periodos relativamente cortos.

Alertan por deslaves, desbordamientos y cortes de circulación: las recomendaciones para evitar riesgos

Las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de ríos, arroyos y barrancas, así como revisar desagües y coladeras para facilitar el escurrimiento del agua . También sugieren resguardar documentos importantes y preparar una mochila de emergencia en caso de evacuación.

Además, se pide especial atención en zonas con antecedentes de deslaves o inundaciones recurrentes, ya que los suelos saturados por la humedad podrían incrementar el peligro durante las próximas horas.

Mantenerse atento a los avisos oficiales será clave para reducir riesgos ante una jornada marcada por lluvias extraordinarias en distintas regiones del país.