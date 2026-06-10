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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 10 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0019 - Pescado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

 1°0019 11°7435
 5220  12°9954
 3°2870 13°8744 
 0031  14°5770 
 5200  15°8315 
 6°1302  16°2967
 0761  17°4738 
 8998  18°1633 
 4750  19°4981 
 10°2746 20°9893 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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