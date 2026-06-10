En esta noticia ¿Qué significa soñar con pescado?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 10 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0019 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

1° 0019 11° 7435 2° 5220 12° 9954 3° 2870 13° 8744 4° 0031 14° 5770 5° 5200 15° 8315 6° 1302 16° 2967 7° 0761 17° 4738 8° 8998 18° 1633 9° 4750 19° 4981 10° 2746 20° 9893

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza abundancia, intuición y emociones del inconsciente.

Agua clara y pescado sano auguran éxito; agua turbia o pescado muerto, obstáculos o pérdidas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.