Se viene un diluvio histórico que durará 48 horas y granizo grande: cuáles son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que una masa de aire frío provocará cierta inestabilidad en el interior y el noreste de España. Este fenómeno cortará de golpe la estabilidad climática de las últimas jornadas, dando lugar a un escenario de alta peligrosidad en las regiones del norte y noreste peninsular.

En este contexto, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, Pirineos y el alto Ebro. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante la velocidad con la que se desarrollarán estos núcleos tormentosos durante la tarde.

Aemet ha anunciado que el jueves será el último día de la segunda ola de calor del verano. La ola de calor empieza a remitir el jueves, pero deja máximas de 36 ºC-38 ºC en la mayor parte del país y de 38 ºC-40 ºC en el suroeste, el litoral mediterráneo, Huesca y Lleida.

En el resto de la península y Baleares predominarán los cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde se esperan nubes bajas que dejarán brumas matinales. Asimismo, predominarán los vientos flojos en la península, en régimen de brisas en el litoral mediterráneo.

¿Cómo estará la temperatura en España?

A pesar del ingreso del aire frío, el calor extremo mantendrá bajo alerta a gran parte del territorio nacional en la que será la última jornada de la ola de calor generalizada. Las máximas podrán superar los 36 ºC-38 ºC en la mayor parte del territorio —salvo en zonas altas, área cantábrica y litoral de Alborán— y los 38 ºC-40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.

Se viene un diluvio histórico que durará 48 horas y granizo grande: cuáles son las zonas afectadas AEMET

Por otra parte, las temperaturas mínimas caerán en Andalucía occidental y aumentarán en Baleares. La noche volverá a ser de difícil descanso en amplias zonas geográficas, ya que no bajarán de los 20 ºC en el litoral mediterráneo y el suroeste, y se mantendrán por encima de los 25 ºC en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir.

En lo que respecta a Canarias, se espera que las temperaturas vayan en descenso, aunque se alcanzarán los 30°C de forma generalizada, 32 °C en el sureste de Fuerteventura y medianías orientadas al sur, y hasta 34°C en la cuenca de Tirajana.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y lluvias fuertes?

El mapa del riesgo por precipitaciones e inestabilidad se divide claramente según la intensidad de los fenómenos previstos para este jueves:

Zonas con tormentas y lluvias fuertes (Alerta por granizo y rachas muy fuertes)

Navarra : nubosidad en aumento que provocará chubascos y tormentas vespertinas localmente fuertes, las cuales podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Las máximas superarán los 39ºC en la Ribera y Centro.

Aragón : incremento de nubes en la mitad sur y Pirineos, con chubascos y tormentas fuertes por dos días seguidos que podrían extenderse a zonas colindantes. Se registrarán vientos flojos con rachas muy fuertes en zonas de tormenta, especialmente en el cuadrante noroeste y Bajo Aragón.

País Vasco: probables chubascos tormentosos vespertinos en la mitad sur que podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en las zonas afectadas.

Zonas con lluvias moderadas y tormentas aisladas

Cataluña : cielos despejados por la mañana con nubosidad vespertina en aumento en el Pirineo, donde se esperan chubascos probables acompañados de tormenta. El calor extremo persistirá en el oeste de la depresión central, alcanzando los 40 °C-41 °C.

Castilla y León : nubosidad de evolución que dejará tormentas probables en el noroeste y el norte, sin descartar chubascos ocasionales acompañados de rachas fuertes o muy fuertes de viento.

La Rioja : nubosidad de evolución a lo largo del día con probabilidad de tormentas y posibilidad de algún chubasco ocasional con rachas de viento fuertes.

Comunidad Valenciana : nubosidad en aumento con probables chubascos y tormentas concentradas en el interior norte de Castellón. Las temperaturas máximas serán extremas en el sur de Valencia y Alicante, tocando los 41 °C-42 °C.

Galicia : nubosidad de evolución en zonas montañosas con chubascos posibles, ocasionalmente acompañados de tormentas en las montañas orientales y en el sur de Ourense.

Asturias: posibles chubascos ocasionales, más probables en el suroeste, donde no se descarta que vayan acompañados de tormenta.

EFE

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?

En el resto del país, el último día de la ola de calor transcurrirá sin precipitaciones, con predominio de cielos despejados y temperaturas elevadas: