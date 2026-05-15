El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un frente frío que traerá nevadas entre el sábado y el domingo en amplias zonas de la precordillera cuyana y las provincias del noroeste argentino. El fenómeno podría extenderse durante al menos 72 horas y abarca localidades de varias provincias, según los últimos informes oficiales. El patrón de esta semana ya anticipa condiciones invernales intensas: mañanas con temperaturas cercanas a 0 °C, aire seco y una amplitud térmica marcada que se profundiza especialmente hacia el fin de semana, cuando la situación meteorológica se complica en las zonas serranas y cordilleranas. De acuerdo al último pronóstico del sitio especializado Meteored, las nevadas débiles empezarán a registrarse desde el sábado en puntos específicos de la precordillera mendocina y sanjuanina, con mayor intensidad el domingo. Las localidades con mayor probabilidad de nieve son: En este contexto, también se esperan precipitaciones generalizadas en la mayor parte de las provincias del NOA durante el sábado y el domingo, lo que suma complejidad al escenario regional. El SMN mantiene alertas activas por viento para el sur del país, con ráfagas de hasta 80 km/h en el sudeste de Santa Cruz. En el norte patagónico y la región pampeana, el frío seguirá siendo el protagonista con heladas en zonas rurales de Cuyo y la región pampeana. El sábado, un frente de aire frío pasará dejando precipitaciones de leve intensidad sobre las provincias centrales y el este y norte bonaerense, con mejoría hacia la tarde. Se recomienda no circular por pasos de montaña sin consultar el estado de los caminos, asegurar elementos en espacios abiertos y prestar especial atención a quienes deban viajar por rutas cordilleranas donde la combinación de nieve y viento puede cortar la visibilidad en minutos. En cuanto al clima en Buenos Aires este fin de semana, según el SMN: Mayo confirma así un patrón más frío y activo de lo habitual en amplias regiones del país.