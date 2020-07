Internacionales Miércoles 08 de Julio de 2020

La UE aprueba multimillonaria ayuda de Alemania a empresas afectadas por el coronavirus

La Comisión Europea aprobó el plan alemán de ayudas públicas por valor de u$s 565.000 millones pero la capacidad total sería mayor aún, de u$s 680.000 millones, porque el fondo alemán puede movilizar hasta u$s 113.000 millones para refinanciar los subsidios ya autorizados por los servicios comunitarios