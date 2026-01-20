La red ferroviaria de Cataluña vivió este martes una jornada dramática que dejó un saldo de un fallecido y al menos 20 heridos tras el descarrilamiento de un tren de cercanías (Rodalies) en pleno temporal de lluvias que azota la región desde hace horas.

El accidente más grave se produjo alrededor de las 21 horas, cuando un convoy de la línea R4 que se dirigía hacia Manresa colisionó contra un muro de contención que había cedido por la acumulación de agua y cayó sobre las vías ferroviarias, a la altura del municipio de Gelida, ubicado a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Un maquinista muerto y varios heridos graves

El conductor del tren falleció como consecuencia del impacto frontal que sufrió la formación al chocar contra el muro, confirmaron fuentes del gobierno catalán a medios locales. Lo particular del caso es que en la cabina viajaban cuatro maquinistas, una situación poco habitual, ya que tres de ellos estaban en formación.

Entre los 20 heridos, cinco se encuentran en estado grave, según informó el alcalde de Gelida en declaraciones a Catalunya Ràdio. El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) desplegó 11 ambulancias en el lugar, mientras que 15 dotaciones de bomberos de la Generalitat trabajaron en el rescate de los pasajeros.

Los equipos de emergencia debieron apuntalar tanto el muro de contención como el convoy para garantizar su estabilidad antes de proceder con la evacuación. Una de las personas afectadas tuvo que ser excarcelada del interior del tren.

Segundo incidente en Girona sin víctimas

En paralelo al accidente de Gelida, otro tren descarriló entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, tras impactar con rocas que se encontraban en la vía. En este convoy viajaban apenas 10 personas, que fueron rescatadas por los bomberos sin registrarse heridos.

La salida del eje del ferrocarril obligó a interrumpir la circulación en las líneas RG1 y R1 entre las estaciones afectadas, sumándose a los problemas que ya afectaban a toda la red ferroviaria catalana.