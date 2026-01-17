Alerta mundial por un nuevo virus letal que ataca y mata a los gatos: piden activar protocolos de desinfección como en el Covid.

Recién es la segunda semana de enero y veterinarios en el mundo encendieron alarmas globales tras registrarse un aumento inusual de panleucopenia felina en Estados Unidos y América Latina, un virus letal que las personas están llevándose a sus casas en ropa y calzado y su búsqueda va directa a los gatos.

La velocidad de contagio, especialmente letal en gatitos, revive un clima conocido; el de una amenaza invisible entrando silenciosa en los hogares.

Aunque el virus no es nuevo, su agresividad reciente preocupa a especialistas que llaman a implementar protocolos similares a los de covid-19: desinfección constante, restricción de contacto y aislamiento inmediato de gatos enfermos. En México piden elevar la vacunación y redoblar la higiene doméstica.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un virus que deja a los gatos sin defensas

La panleucopenia felina, causada por el parvovirus felino, destruye células esenciales del sistema digestivo, linfoide y médula ósea.

Su impacto es devastador: reduce drásticamente glóbulos blancos y deja al animal prácticamente sin sistema inmune, algo alarmante en contextos de alta exposición, explican expertos en el tema como el sitio web de mascotas, AniCura.

Los más vulnerables son gatitos menores de seis meses o animales inmunodeprimidos. En hembras gestantes, el virus puede provocar abortos o daños neurológicos en las crías, como ataxia, señaló la fuente.

¿Por qué a los gatos les gusta que los acariciemos? Los expertos explican cuáles son las razones (foto: archivo).

El avance rápido de la enfermedad trae a colación ese ritmo implacable que muchos asociamos con viejos encierros sanitarios por la pandemia del 2020.

Los síntomas y pasos urgentes ante una sospecha

Fiebre alta, vómitos, diarrea con sangre, apatía y deshidratación severa son signos que requieren atención inmediata. Como durante la pandemia, el tiempo es clave: retrasar la consulta puede significar una diferencia fatal en la supervivencia del animal.

El diagnóstico se realiza con pruebas rápidas como ELISA o análisis de sangre.

En casos dudosos, se usa PCR. Sin un tratamiento que elimine el virus, los veterinarios aplican soporte intensivo y aislamiento estricto, medidas que evocan protocolos de emergencia ya conocidos.

Cuidado con la salud de tu gatito.

Prevención, desinfección y llamado urgente a dueños en México

El virus se transmite por heces, secreciones u objetos contaminados. No infecta humanos ni otras especies, pero las personas pueden transportarlo en su ropa o zapatos.

Esa posibilidad revive la idea de “portadores involuntarios”, tan presente en tiempos de Covid. La vacunación es la defensa más efectiva y debe iniciarse en las primeras semanas de vida, con refuerzos anuales incluso para gatos de interior.

Veterinarios en México piden no bajar la guardia y la recomendación latente es que se desinfecten superficies, lavar manos y actuar rápido ante cualquier síntoma para proteger a las mascotas.