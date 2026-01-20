Durante el cierre de mercados de este martes, 20 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.6, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.15% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.27%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

en los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días, aunque hubo un par de momentos en los que se registraron aumentos. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, aunque la tendencia general indica una presión a la baja en el valor de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.65%, es menor que la volatilidad anual del 8.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda por la moneda.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en el valor del Dólar. Actualmente, la tendencia positiva podría estar influenciada por factores económicos que favorecen su fortalecimiento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.6 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.