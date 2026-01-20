El Banco Central (BCRA) sigue de compras en el mercado oficial de cambios y este martes embolsó u$s 8 millones. Así ya suma u$s 716 millones en lo que va de enero y las reservas brutas se ubican en u$s 44.874 millones.

Así, el Gobierno mantiene su objetivo de reforzar las reservas del BCRA y estima poder sumar u$s10.000 millones a lo largo de todo el 2026. Por otro lado, con esta racha de compras sostenidas de dólares, que se combina con un alza del oro por la volatilidad de los mercados a nivel global, las reservas brutas marcaron su mayor nivel desde septiembre de 2021, cuando alcanzaron los u$s 45.170 millones.

El BCRA tiene casi 2 millones de onzas de oro en sus reservas y el valor de ese metal precioso superó los u$s 4750 este martes. Así, la mejora de las reservas que se vio este martes se debió fundamentalmente a las subas en las cotizaciones de los activos que las integran.

En paralelo, el BCRA mantiene el tipo de cambio controlado con la persistencia del cepo a las empresas, las tasas elevadas e intervenciones en dólar futuro y spot por la vía del regulador monetario y del Tesoro. Así, este martes, la divisa cerró en los $ 1434,50. Con el techo de la banda cambiaria en $ 1551,11, se ubica 8,1% por debajo de ese nivel.

Las nuevas bandas cambiarias que ajustan por inflación prometían un precio del dólar más “sincero” para 2026 allá por diciembre, pero el Gobierno lo mantiene pisado por la vía de la restricción monetaria, para así no poner más presión sobre los precios de la economía.

Además, el Gobierno mantiene el cepo para las empresas y esa es una herramienta de contención clave. Ese es el mecanismo que el Gobierno implementa para controlar al dólar por estos días y quitarle presión a la inflación. La demanda de pesos elevada, un elemento estacional de esta época del año por las vacaciones, ayuda, pero suele caer en febrero y eso podría meter presión sobre el tipo de cambio otra vez.