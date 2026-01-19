En esta noticia Una huella imborrable en la moda

El reconocido diseñador italiano Valentino Garavani falleció este lunes en su residencia de Roma a los 93 años, según confirmó la agencia ANSA. El creador, considerado uno de los grandes genios de la moda italiana, murió rodeado de sus seres queridos, dejando un legado imborrable en la alta costura mundial tras retirarse en 2008.

Nacido en mayo de 1932 en Voguera, Italia, Valentino Clemente Ludovico Garavani ingresó al universo de la moda con apenas 17 años, cuando en 1950 viajó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Su talento y visión lo llevaron a forjar un imperio de elegancia que alcanzó su consagración en 1968 con la revolucionaria “Collezione Bianca”, una colección de diseños simples en tonos blanco y hueso que deslumbraron al mundo por su sofisticación atemporal.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Valentino vistió a algunas de las mujeres más influyentes y glamorosas del mundo. Entre sus clientas más célebres figuraron la actriz Ava Gardner, la emperatriz de Irán Farah Diba, la reina Noor de Jordania, la ex primera dama estadounidense Nancy Reagan y la princesa Diana de Gales.

Su talento lo llevó a forjar un imperio de elegancia que alcanzó su consagración en 1968 con la revolucionaria “Collezione Bianca”. Reuters

Sus creaciones también fueron lucidas por iconos de Hollywood como Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Jessica Lange, Sophia Loren y Julia Roberts, consolidando su reputación como el modisto predilecto de la élite internacional.

El impacto de Valentino en la industria de la moda fue reconocido formalmente en 2011, cuando el Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York le otorgó un galardón en honor al arte de sus diseños y su extraordinaria trayectoria profesional.

Nacido en mayo de 1932 en Voguera, Italia, Valentino Clemente Ludovico Garavani ingresó al universo de la moda con apenas 17 años. Reuters

Ese mismo año, junto a Giancarlo Giammetti, presidente honorario de la firma Valentino, inauguró un museo virtual que exhibe aproximadamente 300 de sus creaciones en formato 3D, democratizando el acceso a más de 60 años de historia de la moda y permitiendo que el gran público apreciara la magnitud de su obra.

Con la partida de Valentino, el mundo de la moda pierde a uno de sus últimos grandes maestros, cuya elegancia refinada y visión estética marcaron una época dorada de la alta costura y continúan inspirando a diseñadores de todo el mundo.