La cotización deldólar este martes, 20 de enero de 2026 llegó a 3668.5 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,59%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.86%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad en un par de ocasiones. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja predominó, aunque con ciertos repuntes que podrían indicar una posible recuperación a corto plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.76%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366,850 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 733,700 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,832,500 pesos.