Por otro lado, si bien la inflación cerró diciembre por encima de lo esperado, la misma mantuvo su dinámica bajista interanual por segundo año consecutivo y el mercado espera mayor desinflacion

El equilibrio fiscal y la compra de reservas contribuyen para ver una mayor baja del riesgo país y que ello le permita al gobierno rollear sus vencimientos en el mercado.

El equipo económico hace delivery de lo que prometió en cuanto al ajuste del esquema cambiario y monetario.

El gobierno remonetiza la macro vía compras de dólares del BCRA y ya no usa al tesoro para expandir la base monetaria.