El FMI puso a la Argentina "entre los mejores de su clase", pero le dejó dos advertencias a Milei.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó las cifras de PBI global para este año y volvió a advertir que, aun con un crecimiento global que se mantiene “relativamente firme”, el balance de riesgos sigue inclinado hacia un escenario más adverso.

También preocupado por las tensiones en la política y la economía global, el Fondo indica que el actual piso de actividad no elimina la exposición a shocks financieros y comerciales. Esto es relevante por la velocidad de transmisión de cualquier fenómeno adverso.