En plena crisis económica argentina, mientras muchas empresas recortan personal, Sparkfound desafía la tendencia: registró un crecimiento del 650% en los últimos ocho trimestres y proyecta sumar un 300% adicional hacia 2026. La compañía, fundada por Sergio Oroña, se propone democratizar la ciberseguridad en un continente donde solo el 2% de las empresas latinoamericanas tienen un CISO y en la Argentina apenas el 5% de las pymes cuenta con un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad).

Oroña no es nuevo en el negocio. En el año 2000 fundó Consulting Services con apenas u$s 3000. Pero identificó un problema: “Muchas veces, construíamos el edificio de ciberseguridad, pero si el cliente no lo mantenía, la inversión se degradaba”, explica. Por eso, en octubre de 2023 lanzó Sparkfound con una inversión superior a los u$s 3 millones.

El modelo Netflix de la seguridad informática

La propuesta es disruptiva: un modelo de suscripción mensual que permite a cualquier empresa, sin importar su tamaño, acceder a cibervigilancia profesional 24/7. “Los servicios de observabilidad y monitoreo son cada vez más demandados a escala global. En un contexto marcado por un déficit de más de 4 millones de profesionales en ciberseguridad en todo el mundo, contar con un Business Partner que brinde observación y respuesta en un modelo 24x7 se vuelve clave”, afirma Oroña.

El corazón del servicio es el “panal de hexágonos”: un sistema visual que permite a empresas sin conocimientos técnicos seleccionar los servicios que necesitan. “A través del panal de hexágonos intentamos generar un servicio de ciberseguridad a la carta que se pueda utilizar de forma simple”, explica el fundador. Cada hexágono incluye tres elementos: un estándar de tecnología (del cuadrante mágico de Gartner), profesionales especializados, y certificación ISO 27001. Actualmente procesan más de 15 billones de logs mensuales en poco más de dos años de operación global.

85 profesionales contra el cibercrimen

Desde su SOC de más de 600 m² en Parque Patricios, 85 profesionales monitorean activos digitales las 24 horas para clientes en la Argentina, España y Latinoamérica. La compañía forma parte de la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad (RNS) de España, iniciativa del CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional).

“Como estamos dando servicio en España, ya formamos parte de la red nacional de centro de operaciones de ciberseguridad, donde reportamos incidencias que detectamos y nos nutrimos de otros servicios similares a Sparkfound”, explica Oroña. Esta retroalimentación global es crucial: “La ciberseguridad es una carrera que corremos de atrás, para esto es muy importante que el gap no sea tan disruptivo y saber lo que pasa no solamente en la Argentina sino en el resto del mundo”.

Sergio Oroña, fundador de Sparkfound: "La ciberseguridad es una carrera que corremos de atrás, para esto es muy importante saber lo que pasa no solamente en la Argentina sino en el resto del mundo". Gentileza Sparkfound

La batalla contra una industria de u$s 10,5 trillones

Según estimaciones internacionales, el cibercrimen mueve más de u$s 10,5 trillones anuales, posicionándose como la tercera economía mundial detrás de los Estados Unidos y China. Y el panorama se complica: “Hoy por hoy la cantidad de Zero days simplemente se encuentra en las principales plataformas da entre 80 y 100 vulnerabilidades diarias, y el nivel de ataque por IA está haciendo que los ataques sean más rápidos y más efectivos", advierte Oroña.

La inteligencia artificial se convirtió en un arma de doble filo. Sparkfound utiliza IA con un modelo de datos propio: “Utilizamos IA con un modelo de datos propio para que esos niveles de ataques rápido, el mismo modelo pueda empezar a responderlos con gente detrás que los entrena, enseña y mejora día a día dentro del SOC”, describe el CEO.

Los ataques ya no son artesanales: “Los ataques pensados por IA ya dejan de ser tipo sniper, sino que se ponen con un pool de direcciones IP con dirección a ese objetivo y básicamente hacen la teoría del medio mundo, es rápido, es efectivo de muy bajo costo”, explica Oroña.

Formando el talento que el mercado necesita

Para enfrentar el déficit de profesionales, Sparkfound creó Sparkfound Academy: “Formamos perfiles que tengan condiciones o potencial para poder trabajar en un entorno tan innovador como el entorno de la ciberseguridad”, cuenta el fundador. Los tracks de formación combinan desarrollo propio con capacitaciones de empresas internacionales, preparando profesionales no solo para Sparkfound sino para todo el ecosistema.

Expansión regional y desafíos regulatorios

Para 2026, el plan es ambicioso: “El desarrollo del territorio de Latinoamérica en el 2026, consolidando la operación en el norte y en el sur de América latina y continuando en el desarrollo de España y otros países europeos”, anticipa Oroña.

El empresario identifica como vulnerables a todos los sectores no regulados: “Los servicios más vulnerables son aquellos que no están regulados bajo algún estándar. Toda la vertical de banca y finanzas son servicios auditados a través del banco central o distintas bancas a nivel mundial, pero hay muchas verticales en la Argentina y otros países del mundo que aún no exige ninguna regulación”.

Europa marca el camino con GDPR y NIS2, mientras Chile y Brasil avanzan en sus marcos normativos. “En la Argentina todavía hay que dar algunos pasos más para que la ciber no sea una cuestión de sentirte seguro sino el cumplimiento de un estándar”, concluye Oroña.