TikTok ha firmado un acuerdo clave para transferir el control de sus operaciones en Estados Unidos a un consorcio de inversores mayoritariamente estadounidenses, con lo que evita una prohibición inminente.

La novedad, revelada en un memorando interno del CEO Shou Zi Chew el 18 de diciembre de 2025, marca el fin de años de tensiones por presuntas preocupaciones de seguridad nacional en EE.UU. La transacción se cerrará el 22 de enero de 2026, creando una nueva entidad llamada TikTok USDS Joint Venture LLC.

Antecedentes de la crisis de TikTok

La saga inició con una ley aprobada en 2024 por el Congreso de EE.UU. y firmada por Joe Biden, que obligaba a ByteDance, la matriz china de TikTok, a vender sus activos estadounidenses o enfrentar un cierre total en enero de 2025.

Donald Trump, reelegido presidente, extendió múltiples plazos y firmó una orden ejecutiva el 25 de septiembre de 2025 declarando que el plan de venta cumplía con los requisitos de seguridad nacional. Esta maniobra permitió negociaciones que culminaron en el acuerdo reciente, respaldado públicamente por Trump y el vicepresidente JD Vance.

TikTok fue el eje de tensiones entre China y Estados Unidos, lo que motivó su venta.

Quiénes son los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos

El consorcio que tomará las riendas de la red social incluye a tres grandes jugadores: Oracle, el gigante de la nube que asumirá un rol técnico en la protección de datos; Silver Lake, firma de capital privado especializada en tecnología; y MGX, un fondo de inversión con sede en Abu Dhabi enfocado en inteligencia artificial. Juntos, controlarán cerca del 50% de la nueva empresa conjunta.

En tanto, la propia ByteDance retendrá un 19,9%, mientras que afiliados de sus inversores actuales (como Susquehanna, General Atlantic y KKR) poseerán el 30,1% restante.

La nueva TikTok US será gobernada por una junta directiva de siete miembros, con mayoría estadounidense, asegurando control local y medidas para proteger datos de más de 170 millones de usuarios.

La valoración inicial se estimó en unos 14.000 millones de dólares, aunque analistas como CFRA Research sugieren que podría superar los 60.000 millones una vez concretada. Shou Chew enfatizó que el acuerdo permite a los usuarios “seguir explorando un mundo de oportunidades” sin interrupciones.

Implicancias futuras

Este divorcio operativo de ByteDance resuelve temores sobre espionaje chino, pero deja preguntas sobre la influencia residual de Pekín y la competencia con plataformas como Instagram Reels o YouTube Shorts.

Para Argentina y Latinoamérica, donde TikTok suma millones de usuarios, la estabilidad en EE.UU. podría impulsar expansiones regionales. La operación, aún pendiente de cierre final, redefine el panorama de redes sociales globales bajo dominio estadounidense.